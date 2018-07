Clatellada judicial a Terribas? No: clatellada periodística

260x366 Arxiven la causa contra Terribas per informar de moviments policials / XAVIER BERTRAL Arxiven la causa contra Terribas per informar de moviments policials / XAVIER BERTRAL

'El Periódico' titula: "Clatellada judicial a Mònica Terribas per difondre moviments de la Policia i la Guàrdia Civil". Corro a veure quants anys de condemna li han caigut o quants milions d'indemnització haurà de satisfer. Ah, no, que la jutgessa ha arxivat la causa. I doncs? D'on surt el titular? Doncs del fet que la magistrada, a la resolució, es permet dir que Terribas "va ser irresponsable des del punt de vista ètic" i "generadora de risc per a la població". L'últim cop que ho vaig mirar, el paper dels jutges era decidir si una activitat era delicte o no, en funció d'unes lleis que –de moment i per fortuna– no redacten ells, sinó una altra branca del poder. I, per això, la jutgessa Cristina Ferrando acaba admetent que l'acció de Terribas "no és constitutiva de delicte" i que "no té encaix concret en cap dels tipus previstos en el Codi Penal". És a dir, ja m'agradaria condemnar-la, però no hi ha per on agafar-ho. En tot cas, que no es preocupi la togada, perquè els diaris afins vestien la notícia com si es tractés d'una condemna i reproduïen la seva emmordassant peroració.

Ferrando, per cert, signava al maig un article titulat "La desconfiança belga és infundada", on criticava l'actitud de la justícia del país per no lliurar els líders sobiranistes exiliats. L'advocat Gonzalo Boye va criticar que emetés aquesta valoració quan encara no estava disponible la resolució judicial belga. L'article va aparèixer al bloc de la conservadora Associació Professional de la Magistratura, una entitat que va titular el comunicat "Prou! No són presos polítics" i que va estar presidida entre el 2013 i el 2015 per un tal Pablo Llarena. Ho dic per si serveix de context.

(Coda. Escriuria exactament el mateix si el querellat fos Jordi Basté, posem per cas, però crec que cal deixar escrit aquí que col·laboro setmanalment al programa 'El matí de Catalunya Ràdio'.)