El Col·legi d’Economistes premia el cap d’Economia de l’ARA

Àlex Font Manté, responsable de la secció d’Economia de l’ARA, va rebre ahir el premi a la millor trajectòria professional que atorga anualment el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Durant l’entrega del guardons, que es va fer en el marc del Sopar dels Economistes celebrat a l’Hotel Majestic, també es va reconèixer la tasca de l’economista Josep Oliver, a qui li va ser concedit el premi col·legiat de mèrit 2017, i de la catedràtica Marta Sanz-Solé, que va rebre el guardó de col·legiada d’honor 2017.

En el seu discurs d’agraïment, Font va assegurar que entenia el premi com un reconeixement per a tota la secció d’Economia de l’ARA, que treballa diàriament “per explicar l’economia de la manera més entenedora possible”. “L’economia no serveix de res si no l’entén la gent corrent”, va explicar Font, que va reconèixer que, a vegades, “la premsa econòmica n’ha tingut prou dirigint-se a l’elit econòmica, és a dir, als economistes i empresaris”.