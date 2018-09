Comcast compra a Fox la seva participació a Sky

El grup nord-americà 21st Century Fox ha acceptat vendre a Comcast el seu 39% de la plataforma de televisió britànica Sky. La companyia de Rupert Murdoch ha acceptat una oferta de 17,28 lliures per acció, que representa un total de més d'11.625 milions de lliures, és a dir, més de 13.000 milions d'euros.

D'aquesta manera es dona per finalitzada la lluita entre Fox i Comcast per quedar-se Sky. El 2016, el conglomerat de Murdoch havia iniciat moviments per adquirir el 61% de la plataforma que encara no li pertanyia a canvi de 14.000 milions d'euros, una operació que va ser acceptada pels accionistes de Sky però que no va obtenir el vistiplau de les autoritats de la competència del Regne Unit, que consideraven que el magnat australià, propietari dels diaris 'The Times' i 'The Sun', tindria un control excessiu sobre l'oferta informativa al país. Finalment, l'autorització va arribar el juliol d'aquest any, amb la condició que el canal de notícies Sky News en quedés al marge.

Però llavors Fox ja tenia un competidor en la cursa per quedar-se Sky: Comcast, que al febrer havia ofert 25.000 milions d'euros pel 100% de la plataforma. A l'estiu, les dues companyies van elevar les seves apostes: Fox va oferir 17.000 milions d'euros pel 61% de Sky, i Comcast va arribar als 29.000 per la totalitat de l'empresa.

Aquest cap de setmana es va celebrar una subhasta en la qual Fox va oferir 15,67 lliures per cada acció de Sky, i Comcast va arribar a 17,28. La plataforma de televisió va proposar als seus accionistes que acceptessin aquesta segona oferta, i això és el que ha fet ara Fox. "En vista de la prima que Comcast ha acceptat pagar per Sky, hem decidit, juntament amb Disney, vendre el 39% dels títols de Sky que posseïm –va indicar Fox en un comunicat dimecres–. Durant més de 30 anys hem invertit per crear una companyia dinàmica i emocionant que ha produït uns retorns excel·lents per als accionistes", afegia la nota.

Abans d'acceptar la compravenda, el grup de Murdoch va demanar autorització a The Walt Disney Company perquè aquesta empresa està en procés de comprar la major part dels actius del grup de Murdoch per 71.300 milions de dòlars (uns 61.500 milions d'euros), en una operació que està a l'espera de l'autorització dels reguladors internacionals i que està previst que es completi l'any que ve.

Disney també tenia un competidor en la seva intenció de quedar-se Fox, que era precisament Comcast. Al juny, aquest grup va oferir 65.000 milions de dòlars, i això va obligar Disney a millorar la seva oferta inicial, de 52.400 milions de dòlars i que havia estat presentada al desembre. Al juliol, però, Comcast va decidir fer marxa enrere en aquesta operació i deixar via lliure a Disney amb l'objectiu de centrar els seus esforços en la compra de Sky, que finalment s'ha concretat aquesta setmana.