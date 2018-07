Comcast renuncia a comprar Fox i deixa via lliure a Disney

El grup nord-americà Comcast ha retirat l'oferta per comprar 21st Century Fox per 65.000 milions de dòlars (uns 56.000 milions d'euros), de manera que deixa via lliure a The Walt Disney Company per quedar-se la companyia de Rupert Murdoch. Segons el president i conseller delegat de Comcast, Brian L. Roberts, la decisió s'ha pres per poder centrar els esforços en la compra de la plataforma de televisió britànica Sky, una operació en la qual competeix, precisament, amb Fox, que també té intenció de quedar-se-la.

Comcast havia presentat a principis de juny la seva oferta per quedar-se el negoci d'entreteniment de Fox, que inclou la productora de cinema i televisió 20th Century Fox i les participacions en diversos canals de televisió. Això va forçar Disney, que a finals del 2017 havia presentat una oferta de 52.400 milions de dòlars (44.300 milions d'euros) per quedar-se aquests mateixos actius, a millorar l'aposta fins als 71.300 milions de dòlars (uns 61.500 milions d'euros).

La setmana passada, Comcast (propietari de la cadena de televisió NBC i de la productora de cinema Universal, entre d'altres) va apujar fins als 34.000 milions de dòlars (més de 29.000 milions d'euros) l'oferta per quedar-se el 100% de Sky, just l'endemà que 21st Century Fox millorés també la seva proposta per quedar-se el 61% d'aquesta plataforma que encara no controla, i n'oferís 15.100 milions de lliures esterlines (gairebé 17.000 milions d'euros).

Aquesta nova proposta de Comcast suposava el pagament en efectiu de 14,75 lliures per acció, és a dir, un 18% més que la primera oferta que havia presentat al febrer i un 5,3% per sobre de les 14 lliures per acció que havia ofert el dia abans la companyia de Murdoch, que havia presentat la seva primera oferta per la plataforma l'any 2016.

La compra de Sky per Fox, amb tot, va topar amb l'oposició del regulador de la competència britànic, que no considerava adequat que Murdoch, propietari dels dos principals diaris del país ('The Times' i 'The Sun') a través de la seva empresa News Corp., controlés també el canal de notícies Sky News. Després de les noves ofertes presentades la setmana passada, les autoritats britàniques sí que van autoritzar Sky a quedar-se Fox, amb una condició: Sky News havia de quedar fora de l'acord i, a més, Murdoch havia de garantir que els nous propietaris hi destinessin un pressupost anual mínim de 100 milions de lliures durant els pròxims 15 anys. Disney (ara l'única candidata a comprar Fox) ja s'ha ofert per quedar-se aquest canal i facilitar així que el grup de Murdoch pugui adquirir la resta de Sky.