Comença el pim-pam-pum cavernari contra Marta Rovira

260x366 Marta Rovira. / MANOLO GARCÍA Marta Rovira. / MANOLO GARCÍA

La republicana Marta Rovira té uns quants números per convertir-se en la primera presidenta catalana, de manera que la premsa de Madrid comença a fer la seva habitual campanya d'erosió. Una de les tàctiques clàssiques és la del perfil, aquella peça que pot ser magistral o demencial. Deixo a criteri del lector en quina de les dues categories encaixa aquest article a 'La otra crónica' d''El Mundo'. Els poso un sol paràgraf i, entre parèntesis, algunes anotacions que desgrano després. "La parella porta la nena a un col·legi on s'imparteixen classes en català (1), celebren les festes locals (2) i fins i tot inculquen (3) a la seva primogènita el sentiment catalanista acudint amb ella a manifestacions per la independència (4), a referèndums il·legals (5) o a eleccions legals (6). El sentiment catalanista impera en una casa més que en la resta (7) i és en l'habitatge de 97 metres als afores de Vic que ocupa la família".

1. La periodista que signa la crònica, aparentment, no ha posat els peus a Vic en sa vida. I no sembla que tingui gaire idea sobre la immersió lingüística vigent a Catalunya. 2. Han robat una foto de la parella a Facebook on celebren la festa major de Vic. En comptes de quedar-se a casa, amb les persianes abaixades i el cable del telèfon tallat amb unes alicates, que és el que toca. 3. "Fins i tot". Àdhuc. 'Hasta aquí podíamos llegar'. 4. De nens, aparentment, no n'hi ha mai a les manifestacions espanyolistes, en contra de l'avortament o donant la benvinguda al papa de Roma. 5. Així, en plural. Com qui va cada diumenge al Camp Nou. 6. L''acabáramos': fins i tot porten el nano a eleccions legals! A pocs metres d'urnes! Serveis socials, auxili! 7. Frase totalment gratuïta. Com ho han mesurat? Jo he viscut a Vic onze anys i m'hi jugaria una somalla que podria assenyalar mitja dotzena de cases amb catalanistes francament més radicals que can Rovira-Presseguer.