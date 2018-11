Competència estudia sancionar Mediaset pels insults masclistes i xenòfobs dels concursants de 'GH VIP'

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) està estudiant la possibilitat de sancionar Mediaset pels possibles missatges "d'incitació a l'odi" que profereixen contínuament els concursants de 'Gran Hermano VIP'.

En dos tuits, l'organisme assegura que ha rebut una "entrada massiva de reclamacions" contra el 'reality' per la presència de "continguts d'incitació a l'odi per raó de gènere, nacionalitat, discapacitat o religió", i avança que "comprovarà si escau imposar una sanció" a Mediaset per vulneració de l'article 57.1 de la llei de comunicació audiovisual, que penalitza "l'emissió de continguts que fomentin l'odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió, etc.".

La @CNMC_ES comprobará si procede imponer sanción a @mediasetcom conforme al artículo 57.1 de la LGCA que penaliza “La emisión de contenidos que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, etc." — CNMCtelecos (@CNMCtelecos) 8 de novembre de 2018

Els concursants d'aquesta sisena edició de 'Gran Hermano VIP', estrenada el 13 de setembre, han protagonitzat diversos moments polèmics. A principis d'octubre, per exemple, un dels concursants, Omar Montes, va animar-ne un altre a abusar sexualment d'una de les seves companyes, que anava beguda. La direcció del programa, en comptes d'expulsar-lo automàticament, va decidir sotmetre a la votació de l'audiència si havia de ser nominat (cosa que efectivament va passar).

Però després d'aquest incident n'han vingut d'altres, com la recurrent actitud masclista de Suso Álvarez (a qui el programa, simplement, va donar un toc d'atenció per la seva actitud), o els comentaris racistes i xenòfobs que Ángel Garó ha llançat contra el ceutí Asraf Beno (a qui va dir que se n'anés a "cantar al Marroc", entre altres coses) i contra Miriam Saavedra (a qui va insultar i demanar que se'n tornés al Perú, el seu país d'origen).

Aquesta edició de 'Gran Hermano VIP' supera de moment els 3 milions d'espectadors i frega el 30% de quota de pantalla mitjana a Espanya, i és líder d'audiència tant els dimarts com els dijous.