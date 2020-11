Conan O'Brien fitxa per la HBO Max per fer-hi un nou programa setmanal

Aquest mes de juny marcarà el final de Conan, el programa que l'humorista Conan O'Brien ha estat emetent a la cadena per cable TBS des del 2010. A partir de la temporada que ve, se'l podrà veure amb un nou espai a HBO Max. "El 1993 Johnny Carson em va donar el millor consell de la meva vida: «Tan aviat com puguis, fes el salt a una plataforma en streaming» ", ironitzava el presentador. "Estic encantat de poder seguir fent el que diantre sigui que faig, però a la HBO, i espero que així em donin una subscripció gratuïta". L'any passat, el seu xou va patir una retallada de pressupost i durada que li va fer sacrificar la banda en directe.

El canvi no deixa de ser un moviment de peces dins del mateix grup, ja que tant TBS com HBO Max pertanyen a WarnerMedia. HBO Max és un servei Premium que, de moment, no està disponible a Espanya. Però es dona per fet que, tard o d'hora, s'hi incorporaran, en el marc d'una expansió internacional del servei. Amb l'entrada d'O'Brien, la plataforma completa una escuderia de còmics que ja compta amb dos dels noms més rellevants de l'escena actual, com John Oliver i Bill Maher.