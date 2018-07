El Congrés rebutja en primera volta el consell de RTVE proposat pel PSOE i Podem

El Congrés de Diputats ha rebutjat en primera volta els noms proposats pel PSOE i Podem per al consell de RTVE, i que hauria d’estar presidit per Tomás Fernando Flores, actual director de Radio 3. La proposta ha comptat amb els vots favorables dels dos partits signants i el PNB, que s’ha afegit a l’acord, mentre que el PDECat s’ha abstingut i ERC hi ha votat en contra.

En la primera votació, aquest dilluns, el consell requeria un suport de dos terços del Parlament, que no s’ha obtingut, mentre que en segona volta n’hi haurà prou amb una majoria absoluta, per a la qual són necessaris els vots dels independentistes, per tirar endavant amb els nomenaments.

El portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha assegurat que la seva abstenció és “amb voluntat de desbloquejar”, en la segona fase de la votació, mentre que ERC ha avisat que si el PSOE vol el suport al nom, hauran de canviar de posició i acceptar el diàleg “sense condicions” que el republicà va oferir la setmana passada a través d’una moció al Congrés que els socialistes van rebutjar. Demà compareix a la comissió constitucional la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo, i els republicans ho veuen com una oportunitat per a aquest canvi de discurs.

La votació no ha comptat amb la participació dels diputats de Ciutadans, que han abandonat l’hemicicle abans que es produís en protesta pel que Albert Rivera ha considerat una “cacicada”. El partit taronja ha demanat que es reprengui l’elecció del consell a través del concurs que està en tramitació al Congrés. El PSOE afirma que vol recuperar aquest sistema, però que l’elecció del consell és una solució provisional fins que es resolgui el procediment, que es pot allargar mesos.