La Constitució se'n va a la mútua (i en torna amb caramels)

La data rodona dels quaranta anys serveix d'excusa perquè alguns diaris passin revista mèdica a la Constitució. Els seus diagnòstics de portada evidencien que l'equip mèdic habitual ha minimitzat les òbvies xacres que mostra la pacient-que-ens-vam-donar-entre-tots. Al doctor 'Abc', per exemple, només li faltava obrir la capsa de puros, i oferir-n'hi un, titulant a la portada "Suport massiu a la carta magna", amb fotografies dels presidents espanyols vius, de González a Sánchez. O sia, del PSOE al PP, 'tanto monta, monta tanto'. Tenint en compte que el bipartidisme ja només representa el 55% del vot, el qualificatiu de "massiu" resulta generós. A la mútua 'El País' diuen que és "Una Constitució vàlida a l'espera de reformes". Vaja, que li han dit que es compri una cinta per als cabells i que es posi a fer jòguing, fúting, 'running' o com 'colloning' en diguin ara.

Ara bé, la millor atenció mèdica la rebia a la consulta d''El Mundo': la recepta feia un metre i mig de llargada –literal!– en un formós desplegable on figuraven tots els músculs, nervis i articles, comentats per un gabinet ple de noms il·lustres –doctors-en-democràcia-de-tota-la-vida– com ara Rosa Díez i Santiago Abascal. A 'La Razón', en canvi, combinaven el panel d'experts (entre els quals Fran Perea) amb un diagnòstic popular, en forma de consulta a l'opinió pública, amb l'enèsima enquesta NC Report segons la qual "no hi ha consens polític per abordar una reforma del text del 78".

A Catalunya, en canvi, les mútues catalanes són més severes amb la pacient. 'El Punt Avui' titula "La crisi dels 40" i l'ARA diu que la reforma necessària que se sol invocar resulta que està "bloquejada". Ni 'El Periódico' ni 'La Vanguardia' se n'ocupen en portada, per cert. Hi apliquen el tractament que sovint és més eficaç: el de 'no meneallo'.