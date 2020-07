‘Coolhunters’ i el Mago Pop tornen a TV3 a l’estiu

L’estiu arriba avui a TV3 amb una graella de baix cost però que inclou una àmplia col·lecció de nous títols de ficció i el retorn d’alguns programes que ja havien format part de la graella d’aquesta època en anys anteriors.

A la franja de prime time destaca l’estrena, avui mateix (22.05 h), de L’altra mirada, una sèrie de Televisió Espanyola sobre un grup de noies que estudien en una acadèmia de Sevilla durant els anys 20. La ficció, amb un plantejament marcadament feminista, es va emetre a La 1 entre el 2018 i el 2019 i es va saldar amb un 9,1% de quota de pantalla a Espanya i crítiques generalment positives. Macarena García, Patricia López Arnaiz, Ana Wagener i Cecilia Freire són les protagonistes de la sèrie, que arriba a TV3 (en versió doblada) com a part de l’intercanvi de continguts que ha permès a la pública catalana estrenar també Drama i a TVE oferir Merlí i Cites. TV3 té previst emetre’n només la primera temporada, amb dos nous capítols cada dilluns.

La nit de dimarts quedarà en mans de Coolhunters, un format que va debutar a TV3 l’estiu passat i que ara torna amb una segona temporada. Conduït per Serapi Soler i Patrick Urbano, l’espai vol descobrir, des de l’humor i amb un punt d’escepticisme, les últimes modes i tendències que s’han estès entre la ciutadania catalana. Els nous capítols s’estrenaran la setmana que ve i precediran el Sense ficció. El programa de documentals tanca demà la temporada regular, però durant l’estiu recuperarà alguns dels títols emesos els últims mesos.

Pel que fa als dimecres, es mantindrà, de moment, la proposta que funciona des de principis d’aquest mes, amb Per què volen els avions? i Ciutadà novell. Tots dos programes, però, s’acabaran a principis d’agost i caldrà buscar-los algun substitut.

Els dijous seran per a Antonio Díaz, el Mago Pop, que torna amb una quarta temporada del seu espai de màgia Res és impossible. En aquesta ocasió, però, no viatjarà pel món sorprenent els passavolants, sinó que en cada capítol rebrà diversos convidats famosos. El programa s’estrenarà el dia 30, ja que aquesta setmana s’emetrà l’últim resum de la temporada del Polònia i un especial del Quatre gats sobre el món que sortirà de la crisi del covid-19.

El Zona zàping i La gran pel·lícula continuaran omplint les nits de divendres, mentre que els dissabtes s’oferiran minisèries. La primera serà Testimoni de càrrec i la setmana que ve serà el torn de I ja no en quedà cap (Deu negrets), totes dues produïdes per la BBC a partir de novel·les d’Agatha Christie (i emeses ja a TV3 per Nadal). L’última nit de la setmana serà per a la segona temporada d’ Aire lliure, que ja es va estrenar ahir, ara amb Judit Mascó com a presentadora. El programa, que combina la descoberta del territori amb l’activitat física, s’emetrà habitualment a les 22.05 h i anirà seguit de redifusions d’ Aeroport, l’espai emès fa tres estius en què Queco Novell descobria les interioritats de l’aeroport del Prat.

Pel que fa a les tardes, la gran protagonista serà la ficció d’origen estranger. L’oferta començarà, a partir d’avui, amb una doble entrega d’El paradís de les senyores (15.50 h), una producció italiana de la RAI ambientada a Milà l’any 1956 i protagonitzada pels treballadors d’uns grans magatzems de roba que representen l’avantguarda del sector de la moda en un moment de modernització i canvis socials. La telenovel·la, estrenada l’any 2015, va camí dels 400 capítols i ja prepara la cinquena temporada.

A les 17.50 h començarà Hudson i Rex, una sèrie policíaca canadenca basada en la popular ficció dels anys 90 Rex (i protagonitzada, de fet, per un gos que és descendent directe del que apareixia en aquella sèrie). Fent parella amb l’inspector Charlie Hudson, el Rex, entrenat per identificar substàncies perilloses, contribuirà a la investigació de tot tipus de delictes. Cada tarda se n’emetran també dos capítols. El triplet de sèries vespertines el completarà Shakespeare and Hathaway, investigadors privats (19.20 h), una comèdia de detectius que TV3 ja ha programat en diversos períodes de vacances.

L’última mitja hora abans del Telenotícies vespre serà per al No tenim vergonya, l’espai que repassa amb una visió humorística la història de TV3 a partir de fragments còmics o memorables de la seva programació.

La franja matinal estarà reservada per a la informació fins a les 11 h, amb els blocs de notícies del canal 3/24. Tot seguit es reemetrà la sitcom Jet lag, creada i protagonitzada per les T de Teatre i que es va emetre originàriament entre el 2001 i el 2006. A partir de les 12.10 h s’oferirà Viatges insòlits, una sèrie documental que ja s’ha pogut veure al 33 i que es caracteritza per presentar llocs del món poc coneguts, ja sigui perquè són perillosos o perquè accedir-hi és especialment complicat. Finalment, a les 13 h, es recuperaran entregues ja emeses del concurs Atrapa’m si pots, presentat per Llucià Ferrer, que donaran pas al Telenotícies comarques.