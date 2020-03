Coronavirus? I què me'n dius del 'Bolxevicus Sanchi'?

260x366 portada abc 03/03/20 portada abc 03/03/20

És probable que el lector estigui ja del coronavirus fins a la corona. Però una epidèmia mundial no és pas una pedra amb què la humanitat ensopegui cada dia, així que s'entén que els mitjans estiguem obrint portada dia sí dia també. Dues notícies no menors van marcar la jornada de dilluns: la previsió de l'OCDE, segons la qual es rebaixa a la meitat l'expectativa de creixement de l'economia mundial per culpa del virus, i que Sanitat s'obre a tancar escoles si els contagis segueixen progressant. La majoria de diaris escull un o altre angle per obrir portada. Només hi ha tres excepcions: El Mundo, Abc i La Razón. No deu ser pas casual que siguin els tres rotatius més entestats en dibuixar una pandèmia encara pitjor que la del Covid-19. Em refereixo al bacil Bolxevicus Sanchi, de qui dia rere dia se n'anuncien els terribles estralls.

Fixem-nos en la portada d' Abc, per exemple. És un dels seus habituals fotomuntatges, incòmodes de veure. S'hi veu un home mig enfonsat al mar, amb una bola negra com les de les caricatures dels presos, on s'hi veu el logotip del Gobierno de España, que l'estira cap avall. El titular és "El govern prepara una altra urpada a les empreses". Per si la metàfora visual no ha quedat prou clara, el nàufrag duu a l'americana la paraula empresa. Més mastegat, impossible. El Mundo opta per "Calvo intervé d'urgència per salvar la llei feminista de Podem" i La Razón per "Álvarez de Toledo fa esclatar el PP contra Casado". Tres temes diferents, doncs, fabricats ad hoc. Els dos primers per disparar contra Sánchez i el tercer per endreçar el PP a conveniència i poder convertir el partit en alternativa. I això ho fan els mateixos diaris que, després, van denunciant que TV3 només sap parlar del monotema. Què li queda a la caverna, si li treus el trinxerairisme polític?