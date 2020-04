Coronoconspiranoies (i els que se'n fan ressò)

Una de les teories conspiratòries preferides d’aquests temps és la que suggereix que el virus va ser creat en un biolaboratori de la ciutat xinesa de Wuhan. No hi ha cap informació que ho avali, però la història té els elements clàssics que la fan susceptible de ser viral: una guerra secreta, un règim opac, una explicació del virus deslligada de l’aleatorietat... En aquests casos, molts mitjans fan la puta i la Ramoneta. Cap d'ells afirmarà amb contundència que el virus surt d’allà, però es dona veu a la teoria, atribuint-la a gent que, en general, té escassa o nul·la autoritat en la matèria. "Acusen de nou el laboratori de Wuhan de manipular el coronavirus i provocar la seva expansió en humans" (Telecinco, citant "un microbiòleg rus") o "Iker Jiménez mostra el laboratori de Wuhan on s’especula que «es va crear el coronavirus»" ( La Vanguardia).

Sovint aquestes teories no només són fruit dels il·luminats de sempre, sinó que tenen al darrere un disseny i una intenció geoestratègica. Buzzfeed explicava el mes passat que la web G News, lligada a l’ex cap d’estratègia de Trump, Steve Bannon, havia estat publicant històries sense base amb aquesta acusació. El creador de la pàgina, per cert, és un multimilionari xinès a l’exili crític amb el Partit Comunista. Les webs que donen pàbul a aquesta teoria "segons-publica-un-portal-americà" rares vegades expliquen qui hi ha al darrere de la seva (precària) font i quins interessos pot tenir.

Però no cal trucar a Iker Jiménez per resoldre el misteri de per què mitjans tradicionals se’n fan ressò, d’aquestes teories no fonamentades. Com que són temes populars, asseguren pics d’audiència. De fet, jo tinc un cosí que coneix un paio que té un amic a la policia i que em jura i perjura que el virus el van fabricar els mitjans pescaclics a Almendralejo, província de Badajoz.