La Corporació deixa de llogar al Grupo Godó espai del seu múltiplex

Una de les mesures d’estalvi a TV3 passa per deixar de llogar espai al múltiplex que gestiona el Grupo Godó, com a propietari de 8TV. La Corporació calcula que així s’estalviarà 1,6 milions d’euros anuals. Actualment feia servir aquesta parcel·la de l’espai radioelèctric per fer-hi passar les emissions en alta definició de TV3. Gràcies al fet que els sistemes de compressió del senyal s’han anat sofisticant, la CCMA ha decidit encabir al seu propi múltiplex els quatre canals en estàndard (TV3, Super3/33, Esport3 i 3/24), a més de TV3 en HD. Al principi de la TDT un múltiplex admetia només quatre canals en definició estàndard.

El contracte de lloguer entre la Corporació i Godó es va establir a finals del 2014, quan la Generalitat va veure que l’Estat li treia unilateralment un dels dos múltiplexs que aleshores feia servir TV3. Tot i que el Grupo Godó explotava un espai radioelèctric de titularitat pública, i a pesar que no l’omplia amb l’oferta de quatre canals a què s’havia compromès, es va acordar que la televisió pública catalana pagaria 1,9 milions d’euros anuals per poder assegurar-se espai suficient per a les emissions en alta definició.

La pèrdua d’aquests ingressos suposa un nou cop per a la televisió privada, que acumula pèrdues pròximes als 40 milions d’euros. En l’últim any, a més, ha vist com perdia una part significativa de l’audiència, amb la marxa de Josep Cuní, i com s’acabava l’aliança estratègica i accionarial amb Mediaset, començada l’abril del 2015.