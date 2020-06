Cosmo recorda el cas Profumo, l’escàndol sexual de la Guerra Freda

El 5 de juny del 1963, John Profumo, llavors secretari d’estat per a la Guerra del govern britànic, presentava la seva dimissió després de fer-se públic que havia mantingut una relació extramatrimonial amb Christine Keeler, una noia de 19 anys que, en paral·lel, tenia un afer amb Ievgueni Eugene Ivanov, un destacat agregat naval de l’ambaixada soviètica a Londres. En última instància, l’escàndol, que barrejava elements sexuals i polítics que van ser explotats pels tabloides britànics, va acabar amb el govern laborista de Harold Macmillan. El canal Cosmo recorda el cas que va sacsejar l’escena política britànica amb l’estrena de la sèrie El escándalo de Christine Keeler, que s’emetrà cada dilluns a partir de les 23.00 hores.

L’escàndol ha passat a la història per les conseqüències polítiques que va tenir per a Profumo, però gairebé sempre s’ha deixat de banda la perspectiva de l’altra persona implicada, Keeler. Per a Sophie Cookson, que interpreta la protagonista, una de les claus de la sèrie és posar al centre de la història Catherine Keeler. “Es coneix com el cas Profumo, però hi havia una altra persona involucrada i el seu punt de vista no s’ha explicat bé fins ara”, argumenta l’actriu.

La sèrie arrenca a principis dels anys 60, quan Catherine Keeler arriba a Londres amb la intenció de fugir de la pobresa familiar. A la capital anglesa començarà a treballar com a model i ballarina en diferents clubs i coneixerà el doctor Stephe Ward, un osteòpata amb contactes que li presentarà personatges rellevants de la política britànica i internacional. Ella i la seva amiga Mandy intimaran amb aquests homes a canvi de favors.

El triangle amorós que es va establir entre Keeler, Profumo i Ivanov va cridar l’atenció dels serveis d’intel·ligència britànics, que van considerar que la noia obtenia informació del polític per passar-la al seu amant soviètic.