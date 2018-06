Criatures digitals, emprenedores i rastrejades

Més de 130.000 estudiants catalans han participat fins ara al programa mSchools de la Mobile World Capital, que promou les competències digitals i l’esperit emprenedor entre els alumnes de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. A l’acte de lliurament dels premis de la cinquena edició, fa uns dies a l’Hospitalet, el flamant conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va dir que el debat sobre la conveniència de permetre els telèfons mòbils a les aules ja ha quedat superat; el que cal és aprofitar les possibilitats que la tecnologia ofereix en el procés d’aprenentatge.

Puigneró -un dels membres del Govern que cal seguir de prop per saber com es pretén mantenir viva la flama de la República durant els pròxims mesos- té tota la raó. Però també hem de tenir present que connectar els nostres fills també els transforma en objectius comercials, si més no de manera indirecta. Per exemple, la marca Fitbit de dispositius registradors d’activitat acaba de treure l’Ace, un braçalet de 100 euros per a nens a partir de vuit anys que compta les passes i les hores de son i els dona medalles virtuals si aconsegueixen els objectius d’activitat. Els pares poden consultar amb una aplicació mòbil les dades que l’aparell capta, per comprovar que tot està en ordre.

Les operadores de telefonia també han vist el filó infantil. Movistar va treure fa uns anys un rellotge infantil amb GPS per rastrejar els fills. Vodafone ven un dispositiu similar per tenir localitzat qualsevol objecte, com pot ser una motxilla (també en tenen un altre per a gossos). I Orange acaba de presentar la tarifa Kids per a nens de 10 a 14 anys: per 8,95 euros al mes ofereix trucades il·limitades entre els números de la família, 700 megabytes de dades amb filtratge de contingut inapropiat i límits horaris d’ús, a més d’una funció de geolocalització perquè els adults puguin consultar la ubicació del menor i rebre avisos quan arriba a casa o a altres llocs predefinits. A veure si més d’un dirà que ja no vol tenir mòbil.