Cristina Pardo deixa ‘Al rojo vivo’ per preparar projectes nous

L’oportunitat de treballar en projectes nous per a La Sexta ha motivat que Cristina Pardo anunciï que deixa el programa Al rojo vivo, amb el qual feia cinc anys que col·laborava. Pardo ha explicat a les xarxes socials que tanca la seva etapa al magazín de debat polític per centrar-se en noves propostes que desenvoluparà per a la segona cadena d’Atresmedia. La periodista navarresa va començar a treballar al programa d’Antonio García Ferreras com a reportera i ha guanyat protagonisme fins a arribar a substituir el presentador durant les seves absències.

A part de la seva participació a l’espai polític, Pardo va debutar fa uns mesos amb un programa propi, Malas compañías, que no té una periodicitat fixa. Impulsat per Producciones del Barrio, responsable de Salvados, se centra en l’anàlisi del fenomen de la corrupció en diferents zones d’Espanya. De les dues entregues emeses, una ha estat dedicada al País Valencià i l’altra a Catalunya.