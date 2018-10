Cuatro ja roda 'Bake off España', amb Jesús Vázquez de conductor

Cuatro ha començat a gravar aquesta setmana 'Bake off España', el nou intent del grup Mediaset de triomfar en un gènere que està de moda: els concursos de cuina. Tot i que a l'agost s'havia anunciat que el programa formaria part de la graella de Telecinco, finalment anirà a parar a Cuatro, que a l'estiu ja va provar sort en aquest àmbit amb 'Mi madre cocina mejor que la tuya', un altre concurs gastronòmic que no va funcionar.

Per presentar aquesta nova aposta, Mediaset recorrerà a un valor segur, Jesús Vázquez, un habitual dels 'talent shows' musicals de Telecinco que compensarà la baixa de 'La Voz' amb aquest nou espai.

'Bake off España' és una adaptació de 'The great British bake off', un format estrenat el 2010 a la BBC i que des de llavors ha aconseguit xifres d'audiència elevadíssimes al Regne Unit, a més de molts premis. El programa enfrontarà diversos concursants en reptes que tindran en comú l'ús del forn per elaborar tant plats dolços com salats. Un jurat (els membres del qual encara no s'han donat a conèixer) determinarà cada setmana quin concursant és eliminat i quins passen a la fase següent.