Cuatro busca repensar-se i se la juga amb els ‘docurealities’

Cuatro vol reforçar la seva identitat. I per fer-ho prepara una bateria de nou programes nous que insistiran en el format més rendible per al segon canal de Mediaset: el 'docureality' on s’expliquen històries reals però profundament mediatitzades per la presència d’una càmera, fins al punt que gairebé esdevenen ficcions.

La maniobra respon a la necessitat de sacsejar les audiències. El canal no s'anota un 7% des del setembre del 2015 (a excepció d’aquest juny, que va beneficiar-se del xut d’esteroides del Mundial). És més, aquesta temporada ha baixat per sota del 6% en cinc mesos, cosa que no passava des de feia cinc cursos. Mentrestant, i probablement unit a l’escalfament de l’actualitat per la qüestió catalana, La Sexta ha anat guanyant posicions i s’ha consolidat com a cadena identificada amb la informació. Aquest posicionament ha anat acompanyat d’un premi en audiència: durant cinc mesos d’aquest curs ha superat el 7% d’audiència.

Per frenar la pèrdua gradual de múscul, Mediaset s’ha replantejat en què es gasta els diners i ha decidit jugar-se la sort de Cuatro amb una imponent cartera de 'docurealities', un gènere que ja els ha funcionat amb 'Los Gipsy Kings', 'Planeta Calleja' i 'Ven a cenar conmigo'. A partir del setembre vinent, la graella de la cadena presentarà 9 programes d’entreteniment que es combinaran amb noves temporades dels seus formats més exitosos.

El món de la parella i les famílies protagonitzarà dues de les noves propostes. A 'Four weddings', quatre parelles s’enfrontaran al repte d’aconseguir crear la boda més original i emotiva. Basat en el format internacional de la cadena ITV i produït per Cuatro amb la col·laboració de Señor Mono Producciones, el programa combinarà el 'reality' més embogit amb la narrativa del factual i la tensió pròpia d’una competició. D'altra banda, a 'Me cambio de apellido' diverses famílies deixaran uns dies les seves respectives cases per adaptar-se als costums, tradicions i quotidianitats dels altres.

A l’estil de ‘Callejeros viajeros’

La cadena torna a apostar pel tàndem de reportatges i viatges a la recerca del racó més sorprenent del món. Aquesta vegada ho fa amb 'Vagamundos', format que tindrà Nacho Medina com a director. L’equip de reporters intentarà extreure tota l’essència dels paratges, la cultura i la tradició dels llocs que visiten. 'Misión Exclusiva' seguirà el dia a dia d’un conegut paparazzi a la caça de 'celebrities' i de l’exclusiva de l’estiu a les costes d’Eivissa.

També aposta pel reporterisme 'España mira a La Meca', un nou espai que comptarà amb la periodista Ana Terradillos com a narradora i la comunitat musulmana d'Espanya com a protagonista. El programa tractarà qüestions com la convivència entre comunitats, els rols de la dona musulmana o la presència del radicalisme islàmic i les seves ramificacions jihadistes a Espanya.

Vells coneguts

Una de les noves propostes de Cuatro recupera una cara coneguda per als seus espectadors, Julio Armas, un dels protagonistes d''Héroes más allá del deber'. Ell serà el protagonista de la versió ibèrica de 'Doctor in the house', un format de la BBC. El metge del servei d’Urgències de Vinalopó farà de 'coach' mèdic particular per a famílies que necessitin assessorament urgent per tenir una millor qualitat de vida. A més a més, Armas entrarà de ple en les vides dels participants, i a través d’una rigorosa observació diagnosticarà de manera efectiva els seus problemes. Aquesta proposta neix de Boxfish TV, una de les productores de confiança de Cuatro en aquesta nova etapa. La cadena li ha encarregat també el ja mencionat 'Me cambio de apellido' i 'Bienvenidos a mi hotel', en el qual cada setmana quatre parelles propietàries de cases rurals rivalitzaran entre elles. Com passa a 'Joc de cartes', de TV3, els participants avaluaran, jutjaran i puntuaran l’oferta de la competència.

Després de la cancel·lació de 'Dani&Flo', el presentador Dani Martínez tornarà a tenir espai propi, 'El concurso del año', una adaptació de 'Guess my age'. El concurs d’humor consistirà a endevinar l’edat de persones aleatòries, i els espectadors també podran fer pronòstics des de casa.

Per últim, 'Mujeres al poder' seguirà el dia a dia de dones inspiradores, valentes i lluitadores que, després de prendre una decisió important, han triomfat. Seran històries anònimes que mereixen ser explicades públicament i tenir gran ressò mediàtic.