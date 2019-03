Cuatro confia en la pastisseria per iniciar la remuntada

Cuatro va marcar al febrer el seu mínim històric d’audiència, tant a Espanya (4,8% de quota de pantalla) com a Catalunya (4,2%). El segon canal de Mediaset fa temps que busca la tecla que li permeti redreçar un rumb molt negatiu, i a partir d’avui provarà sort amb un gènere que sol donar bons resultats: els programes de cuina. La cadena estrena demà, a les 22.45 hores, Bake off España, un concurs amb un funcionament molt similar a MasterChef, però especialitzat en l’àmbit de la pastisseria i les postres. El programa és l’adaptació del format britànic The great British bake off, estrenat el 2010 a la BBC i que, després d’haver saltat a Channel 4, ja acumula nou temporades en antena al Regne Unit, on continua obtenint bons resultats d’audiència: les dues últimes edicions van superar els nou milions d’espectadors de mitjana. A més, abans d’arribar a Espanya el format s’ha adaptat a una trentena de països.

El grup Mediaset va anunciar l’adquisició del programa l’estiu de l’any passat. Inicialment tenia intenció de col·locar-lo a la graella de Telecinco, però poc després va canviar d’idea i el va traslladar al seu segon canal. Aquesta decisió, però, no es pot interpretar com una falta de confiança en l’espai, ja que el grup ha escollit per conduir-lo una de les seves cares més potents: Jesús Vázquez. El presentador, que encadena formats a Mediaset des de fa més de 15 anys, és un habitual de Telecinco, i només en ocasions molt puntuals passa a la segona cadena.

Vázquez estarà acompanyat d’un jurat format per tres rebosters professionals. Una és Betina Montagne, mestra pastissera, fornera i gelatera, experta en postres per a celíacs i diabètics i formada a Nova York. També formarà part del jurat el xocolater i pastisser Dani Álvarez, especialista en masses i en postres tradicionals i propietari de la pastisseria Dalua d’Elx, considerada una de les millors d’Espanya. Completa el trio d’experts el xocolater barceloní Miquel Guarro, que el 2013, amb 23anys, es va convertir en la persona més jove en guanyar el premi al millor mestre xocolater d’Espanya. Guarro va ser cap de postres del restaurant Dos Cielos, amb dues estrelles Michelin, i és professor de la Chocolate Academy. Ell representarà en el jurat el vessant més avantguardista de la pastisseria.

Bake off España comptarà amb 12concursants, que competiran per un premi de 50.000 euros i la possibilitat de publicar un llibre de receptes. Cada setmana el jurat eliminarà un dels participants, en funció de les habilitats que hagin demostrat en tres proves. A la primera, cada aspirant haurà d’elaborar la seva pròpia versió d’unes postres tradicionals. El segon repte consistirà en reproduir un pastís concret, però pràcticament sense cap orientació sobre com fer-lo. En aquesta prova l’únic que comptarà serà el resultat final: els membres del jurat no hauran vist el procés d’elaboració i tastaran els plats a cegues, sense saber qui és l’autor de cadascun. Per acabar, els membres del jurat demanaran als concursants que els sorprenguin amb unes postres lliures i creatives, de les quals es valorarà tant la presentació com el gust.

Aquest no és el primer cop que Cuatro introdueix a la seva graella un concurs de cuina amb les postres com a protagonistes. El 2014 va emetre Deja sitio para el postre, un format similar que es va acomiadar amb resultats discrets: 6,2% de share a Espanya. Actualment la cadena emet un altre programa que gira al voltant de la cuina, Ven a cenar conmigo, tot i que el seu plantejament és molt diferent. La versió VIP funciona raonablement bé (s’acosta al 10% de quota), però la diària amb anònims no arriba al 4%.