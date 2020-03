Cuatro deixa ‘Cuarto milenio’ a l’aire indefinidament

260x366 Iker Jiménez / CUATRO Iker Jiménez / CUATRO

La nau del misteri d’Iker Jiménez, tal com ell anomena afectuosament el seu programa Cuarto Milenio, s’enfronta a un nou enigma: saber si Cuatro ha cancel·lat el programa definitivament. De moment, i segons va anunciar el comunicador aquest divendres, la cadena ha decidit que l’espai sobre parapsicologia i fenòmens no explicats deixi d’emetre’s fins a nou avís.

"A nosaltres la batalla del coronavirus també ens passa factura. Cuarto Milenio deixa d’emetre’s. El nostre estimat programa, després de 15 anys, per temps indefinit. No sabem fins quan. Esperem tornar amb totes les possibilitats d’una nau que ha sigut meravellosa", va explicar Jiménez a Milenio Live, el seu programa a YouTube. La seva companya sentimental i professional, Carmen Porter, va mostrar-se esperançada que l’espai, el més veterà de la cadena, pugui reincorporar-se a la graella: "El programa tornarà si així ho vol la cadena, que creiem que sí per les converses que hi hem tingut". Així mateix, van revelar que hi ha encara un programa gravat sobre els assassinats d’Alcàsser i que espera que s’acabi emetent, tot i que de moment Cuatro programa reposicions de capítols antics.