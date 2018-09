Cuatro emetrà cada tarda un ‘Joc de cartes’ amb cases rurals

Cuatro estrena aquest dimarts a les 16.15 hores 'Bienvenidos a mi hotel', un programa amb un plantejament molt similar al de 'Joc de cartes' però en què no s’enfronten restaurants, sinó allotjaments de turisme rural. L’espai s’emetrà cada tarda, i cada setmana hi competiran quatre establiments, de manera anàloga al que fa la mateixa cadena, als vespres, amb 'Ven a cenar conmigo', la versió amb cuiners amateurs de 'Joc de cartes'. Així, cada dia els concursants s’instal·laran en un dels hotels de la competència, i després de fer-hi un àpat, de participar en una de les activitats que ofereix l’establiment, de dormir-hi i d’esmorzar-hi, en valoraran cinc característiques: l’hospitalitat, l’entorn, el menjar i les activitats, la neteja i l’equipament de les habitacions, i la relació qualitat-preu. El divendres, un cop visitats els quatre allotjaments, els concursants es reuniran per descobrir les notes que s’han atorgat, i el que hagi obtingut la millor valoració guanyarà un premi de 3.000 euros.

'Bienvenidos a mi hotel', que serà narrat per María Gómez, es basa en un format estrenat al Channel 4 britànic el 2010 i que ja s’ha adaptat a França, Bèlgica i Holanda.