Cuatro posa les núvies a competir

Per si no fos prou difícil organitzar un casament que sigui del gust de tots els convidats (i, lògicament, dels contraents), ara també caldrà que la celebració agradi a altres parelles amb idees completament diferents sobre el que significa un casament com déu mana i que, a sobre, volen aconseguir un premi al qual també aspiren els nuvis. Això és el que proposa Cuatro en un nou format que estrena avui a les 22.45 hores titulat Cuatro weddings i que, a grans trets, es podria definir com un Joc de cartes de casaments .

Com el títol indica, en cada entrega de Cuatro weddings hi competiran quatre cerimònies nupcials (o, més concretament, quatre núvies, ja que elles seran les protagonistes gairebé absolutes del programa). Cadascuna de les concursants haurà de convidar al casament les seves tres rivals, que després li posaran nota. Qui obtingui la puntuació més alta s’emportarà el premi, consistent en “una lluna de mel de somni en un paratge exòtic”, segons la cadena. Però, a diferència de Joc de cartes, en què els quatre restaurants que s’enfronten cada setmana comparteixen algunes característiques comunes, a Cuatro weddings cadascuna de les núvies proposarà una celebració d’un estil diferent. De fet, la cadena ja deixa clar que “una de les claus” del format és “la cuidada combinació de quatre perfils de núvies molt diferents”, i que els espectadors seran testimonis “dels amors i rancúnies” entre elles. “Hi haurà núvies discretes i d’altres que faran parlar molt, temperamentals i tranquil·les, amigues i rivals per sempre”, diu Cuatro.

A l’estrena, per exemple, hi participarà una parella que tirarà la casa per la finestra i convidarà 500 persones, una altra que ha demanat als convidats que els ajudin a finançar una festa més aviat austera, una tercera que es casarà per l’església amb tota la pompa i envoltada de guàrdies civils uniformats, i finalment una que, després de 17 anys de relació i amb dos fills, ha optat per una senzilla cerimònia civil a la qual només assistirà el seu entorn més íntim. Segons avança Cuatro, en les pròximes emissions es podran veure casaments de tot tipus, des dels més tradicionals fins a rituals inspirats en altres cultures o casaments temàtics dedicats al rock, als anys 80 o a la Roma imperial. En canvi, la cadena no fa cap referència a la possible participació de parelles homosexuals (que, d’altra banda, serien difícils d’encaixar en la mecànica del programa, tenint en compte els diferents rols que hi juguen els nuvis i les núvies).

La celebració, a examen

A l’hora de valorar els casaments de les seves competidores, les núvies hauran de tenir en compte quatre paràmetres, cadascun dels quals rebrà una nota entre l’1 i el 10. El primer element que es puntuarà serà el vestit de la núvia (i, per extensió, el del nuvi). El segon, l’indret escollit per a la celebració, que inclourà també la facilitat per arribar-hi des del lloc on s’hagi fet la cerimònia. Lògicament, també s’avaluarà el banquet, no només pel que fa a la qualitat dels plats sinó també en relació amb les interrupcions que es produeixin durant l’àpat per fer regals o sorpreses als convidats. Per acabar caldrà valorar l’esdeveniment en el seu conjunt, una categoria en la qual pot entrar qualsevol qüestió que no s’hagi tingut en compte en els punts anteriors, des de l’emotivitat de la cerimònia fins a l’originalitat de la festa. Un cop celebrats tots els casaments i puntuats tots els seus aspectes serà el moment de saber qui s’emporta el premi. La notícia arribarà en una limusina blanca, de l’interior de la qual baixarà el marit de la núvia guanyadora.

El programa funcionarà sense presentador, però comptarà amb la veu en off de Teté Delgado, que s’encarregarà d’introduir-hi “les dosis justes d’ironia, sorpresa i emoció”. Cuatro, doncs, recorre novament a una narració que fiqui cullerada en els moments més còmics i tensos del programa, un element que va ser clau en l’èxit de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? i que la cadena ha repetit després en formats com First dates i Ven a cenar conmigo.

Cuatro weddings, produït per Mediaset en col·laboració amb la productora Sr. Mono (responsable del programa de Cuatro Gypsy Kings ), és l’adaptació d’un format britànic creat per ITV Studios i estrenat el 2009 a Sky Living, que en va emetre quatre temporades fins al 2013. Des de llavors se n’han fet versions en 15 països, entre els quals els Estats Units, Alemanya, Israel, Rússia, Sud-àfrica o França, on va aconseguir un gran èxit d’audiència entre el públic jove.

El revulsiu que necessita la cadena?

Cuatro va obtenir al setembre un 5,3% de quota de pantalla a Espanya, i a l’octubre va baixar fins al 5,2%. Són els dos registres mensuals més baixos de la cadena des del febrer del 2006, quan feia tot just tres mesos que estava en marxa. De fet, aquest any va camí de convertir-se en un dels més negatius de la història de Cuatro, i a hores d’ara ja seria el pitjor si no hagués sigut pel Mundial, que li va permetre créixer fins al 8,8% al juny.

El segon canal de Mediaset, doncs, necessita de manera imperativa un revulsiu que li permeti trencar aquesta mala ratxa, i intentarà trobar-lo en Cuatro weddings, un format que conté els ingredients que més bé li han funcionat últimament: reality show, parelles enamorades, personatges estrafolaris i una veu en off assenyalant el surrealisme de les situacions.

Però hi ha un element que juga en contra de la cadena: Cuatro ja ha estrenat recentment dos altres programes de l’estil de Joc de cartes ( Ven a cenar conmigo, amb cuiners amateurs, i Bienvenidos a mi hotel, amb allotjaments rurals) i cap dels dos no ha aconseguit convèncer l’audiència.