Cuatro proposa intercanvis entre famílies sense res en comú

Una família independentista i animalista de les Masies de Voltregà i una de madridista i protaurina de Vallecas seran les primeres protagonistes de Me cambio de apellido, un nou format que Cuatro estrena avui a les 22.30 h i que, en cada entrega, proposarà a dues famílies completament oposades que durant uns dies s’ho intercanviïn tot: la casa, la feina, la rutina i l’entorn. Els capítols comencen amb una presentació dels dos clans protagonistes, que tot seguit es trobaran a mig camí dels seus llocs de residència per intercanviar-se les claus del cotxe i de casa. Un cop arribin a la que serà la seva nova llar, s’hi trobaran una pissarra en què els seus habitants habituals els hauran detallat quines són les tasques i activitats que hauran de dur a terme per seguir amb les seves rutines habituals. També hi haurà una persona escollida per l’altra família que els ajudarà i supervisarà que compleixin les seves obligacions. Al final del programa, les dues famílies es trobaran per intercanviar les seves impressions sobre l’experiència, i els amics i els familiars respectius avaluaran la seva capacitat d’integració en un entorn completament diferent de l’habitual.