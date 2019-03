‘Cuéntame’ arriba a la vintena

Aquella família que va esclatar d’alegria quan Massiel va guanyar el Festival d’Eurovisió, l’abril del 1968, està a punt d’entrar ja als anys 90. La 1 estrena dijous, a les 22.40 h, una nova temporada de Cuéntame cómo pasó, la vintena, que arriba marcada per canvis importants en el si de la família Alcántara: el tercer fill de l’Antonio i la Mercedes, el Carlos, ja no hi apareixerà, després que al final de la temporada anterior marxés de Madrid per instal·lar-se a Nova York. Mentrestant, la seva germana petita, la María, arribarà a la majoria d’edat i això li farà guanyar protagonisme.

La major part dels 20 episodis d’aquesta nova etapa de la sèrie transcorreran durant l’any 1990, però el capítol inicial se situarà encara a finals dels 80. La primera part se centrarà en el casament, a Londres, del Toni i la Deborah, que tindrà lloc l’octubre del 1988, i a continuació es produirà un salt temporal que traslladarà els personatges fins a un any més tard, a les eleccions generals del 1989, en què la María podrà votar per primer cop. Aquest pas del temps es visibilitzarà amb el canvi de l’actriu que interpreta el personatge de la noia: Paula Gallego, que li donava vida des de la quinzena temporada, passarà el relleu a Carmen Climent. Serà la quarta persona que es posarà en la pell de la María, que va néixer el 1971, durant la sisena temporada de la ficció, i que ara compleix 18 anys.

Pel que fa al Carlos, tot i que ja no participarà en les trames després que l’actor que l’interpretava, Ricardo Gómez, plegués al final de la temporada passada (una decisió que va motivar també l’adeu d’Elena Rivera, que donava vida a la seva parella, la Karina), sí que seguirà actuant com a narrador amb la mateixa veu que ho feia fins ara, la de Carlos Hipólito. “La història la continuarà explicant el Carlos. Encara que a ell físicament no el tindrem en la temporada, pot explicar-la com nosaltres expliquem als nostres fills històries dels nostres pares o dels nostres avis”, diu el coordinador de guions de la sèrie, Joaquim Oristrell. Com a novetat, per situar l’acció en el seu context històric real, cada episodi començarà amb un “pròleg dramatitzat” que recordarà algun fet rellevant de l’època en qüestió.

En aquesta nova etapa, el Carlos haurà d’explicar que els seus pares (Imanol Arias i Ana Duato) s’enfrontaran a causa de les seves visions empresarials divergents. L’Antonio veurà una oportunitat de negoci en la imminent Expo de Sevilla i intentarà convertir la seva agència de viatges en proveïdora de l’esdeveniment. La Mercedes, per la seva banda, creu que el que cal fer és aprofitar el boom immobiliari que es viu a Madrid. Mentrestant, el Toni (Pablo Rivero) i la Deborah (Paloma Bloyd) emprendran el camí de la paternitat, i la Inés (Irene Visedo) i el Marcos (Carlos Cuevas) patiran una crisi arran de l’arribada de la Laia, una jove actriu que acolliran a casa. L’elenc principal el completen l’àvia Herminia (María Galiana), que ja frega els 90 anys, i la Paquita (Ana Arias), que tornarà al barri de San Genaro.

Entre les noves incorporacions destaquen Aina Quiñones (que es convertirà en l’África, la millor amiga de la María), Javier Pedraza (en el paper d’un professor de biologia de la petita dels Alcántara) i Greta Fernández (l’artista que generarà tensions entre la Inés i el Marcos). També s’uneixen al repartiment Ramon Madaula, Francesca Piñón i María Botto, entre altres. Segons Oristrell, aquesta és la temporada en què Cuéntame “arriscarà més fort que mai”, amb uns personatges que “faran girs molt radicals” que “descol·locaran l’espectador” i “obriran debat social i faran reflexionar sobre temes tan profunds com els dilemes entre ser i tenir, sentir amor o lluitar per l’amor propi”.

Divuit anys d’èxits

Estrenada el setembre del 2001, Cuéntame ha recorregut, en 18 anys i 19 temporades, dues dècades de la història d’Espanya, i per ara TVE no té cap intenció de liquidar-la. “Crec que no”, responia aquesta setmana el director de continguts de la cadena, Fernando López Puig, quan en una entrevista a l’ Abc li preguntaven si la sèrie s’acabaria “en algun moment”. I és lògic: tot i que la seva audiència ha baixat molt, aquesta producció de Grupo Ganga és encara un dels puntals de La 1. Sense anar més lluny, el 16,3% de quota que va fer l’última temporada (la segona pitjor dada històrica) se situa gairebé 6 punts per sobre de la mitjana de La 1 durant el 2018.

Novena versió de la sintonia

Al llarg dels 348 capítols que acumula fins ara Cuéntame cómo pasó, no només han canviat els personatges i les trames, sinó també elements més estructurals, com la sintonia. I amb l’arribada a la dècada dels 90, la música es tornarà a renovar. A partir d’avui, el tema de la careta d’entrada serà interpretat per Ana Torroja, exvocalista de Mecano, que va viure el seu moment més àlgid al voltant del 1990. Segons el creador de la sèrie, Miguel Ángel Bernardeau, l’elecció de Torroja emfasitza el fet que aquesta temporada inclou “trames molt potents per als personatges femenins”, especialment per a la María, que pertany a una generació que “vibrava amb les posades en escena” d’aquesta banda de pop.

Aquesta serà la novena versió de la sintonia de la sèrie: durant les primeres nou temporades, el tema va ser interpretat per Ana Belén i David San José, i a partir de llavors l’han versionat Pitingo, Rosario Flores, Alejo Stivel, Estrella Morente, Miguel Bosé, Los Secretos i Miguel Ríos, que hi ha posat veu els últims tres cursos. La cançó original de Fórmula V es va publicar el 1968, precisament l’any en què va arrencar la trama de la sèrie.