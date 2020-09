'Cuéntame cómo pasó' farà un salt a l'actualitat per explicar la pandèmia del covid

Cuéntame cómo pasó no perd pistonada després de 19 anys en antena i la pròxima temporada, la 21a de la seva història, la sèrie farà un salt excepcional fins a l'actualitat per explicar a través d'alguns personatges com el coronavirus ha transformat el món. Així, la trama del covid conviurà amb les històries habituals de la sèrie sobre la família Alcántara, protagonitzada per Imanol Arias, Ana Duato i María Galiana.

El salt temporal suposarà un esforç de producció perquè els personatges triats hauran de ser envellits artificialment, amb les proves de maquillatge i caracterització que això implica. El rodatge de la nova temporada acaba de començar i reprèn el fil del final obert de l'entrega anterior: l’Antonio (Imanol Arias) i la Merche (Ana Duato) es van divorciar a la meitat de la temporada però en la recta final va haver-hi un nou acostament entre els personatges. Un altre dels canvis va ser el de l’orientació sexual de la Inés Alcántara (Irene Visedo), que va començar una relació amb una dona.