'Cuéntame cómo pasó' viatja en el temps per explicar la pandèmia

Després de vint temporades vivint en el passat, Cuéntame cómo pasó fa un salt al present per explicar la pandèmia, la realitat que estan vivint els espectadors. La veterana sèrie estrena la seva 21a entrega apostant per desdoblar la línia temporal: d'una banda, seguirà explicant la vida dels Alcántara durant el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona, i, de l'altra, es traslladarà al 2020 per explicar la crisi del coronavirus. La pandèmia també es farà notar a la capçalera de la sèrie amb una picada d'ullet a Fernando Simón.

En el present, Carlos Alcántara, el narrador de la sèrie des del principi, torna a Madrid després d'anys a Nova York per retrobar-se amb la seva família, que intenta sortejar el coronavirus com pot. La petita de la casa, la María, ja és una dona adulta i està en primera línia de la lluita contra el covid, ja que treballa com a metge en un hospital, junt amb el seu marit, també metge. Per interpretar la versió envellida dels fills Alcántara, la sèrie ha fitxat Carlos Hipólito, que ha sigut la veu de Cuéntame cómo pasó des del primer capítol, i Silvia Abascal. Després de vint anys prestant-li només la veu, durant la presentació de la temporada Hipólito es mostrava feliç de poder posar cara al Carlos vell. "Veurem un Carlos més madur i més serè, però segueix molt vinculat a la seva família", va explicar.

Els personatges que no canvien de cara en el present són l'Antonio i la Merche, que seguiran interpretats per Ana Duato i Imanol Arias, tot i que passant per un important procés de caracterització. Qui no apareixerà a les trames del 2020 és l'àvia Herminia (María Galiana), que només apareix en les escenes ambientades en el 1992.

Coronavirus i 'Filomena'

Joaquim Oristrell, coordinador de guió, guionista i director del primer capítol de la sèrie, assenyalava aquest dimarts a la presentació que la sèrie sempre ha volgut "parlar del passat des del present" i que quan es va posar a treballar en la nova temporada els va semblar impossible no tractar la pandèmia. Oristrell diu que el salt al present de la família Alcántara és una "fita" de la producció, ja que fins ara no s'havien atrevit a fer res similar. "Havíem fet flash-backs, però mai això", va remarcar. "Es tracta d'explicar què fem quan les coses ens superen, quan res del que teníem previst serà possible perquè ve una cosa inesperada i la vida es torça", reflexionava el guionista.

Les dues línies temporals de la sèrie tenen punts en comú, a parer del guionista: "El 1992 ens va unir i la pandèmia, amb aquest món tan individualista, ens torna a unir". El guionista, així com Arias i Duato, prometen una temporada especialment emocional que "explica el final d'una història sense haver passat per tots els episodis intermedis". "Durant tota la temporada hi ha incursions del 2020. En algunes té més pes, en altres són anecdòtiques. I hi ha moments especials centrats en el 2020".

Després de l'aturada per les vacances de Nadal, la sèrie reprendrà la filmació, de la qual encara queden 10 setmanes. Els responsables de Cuéntame cómo pasó indicaven en la roda de premsa que la producció intentarà ajustar-se a l'actualitat al màxim i que, per tant, tenen plans per incloure a les trames el temporal Filomena. " Just ara estic treballant el penúltim capítol, on la Mercedes es vacunarà i una gran nevada que ens afectarà", detallava.

En les trames de 1992, l'acció comença a l'hivern, quan Espanya es prepara per a l'Expo de Sevilla i per als Jocs Olímpics. És un període d'optimisme però també de titulars sobre l'auge de la sida i sobre casos de corrupció. La crisi econòmica cristal·litzarà en una vaga dels serveis de neteja de Madrid que afectarà el barri de San Genaro durant els primers capítols.