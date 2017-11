'Cuines' fitxa una pastissera

Marc Ribas deixarà de ser l'únic presentador del 'Cuines'. A partir d'aquest divendres compartirà protagonisme amb Gessamí Caramés, una estudiant de cuina de 25 anys de l'Ametlla de Mar a qui TV3 presenta com a "especialista en postres, pastissos i dolços". Ella, doncs, serà l'encarregada de preparar aquest tipus de plats, mentre que Ribas es continuarà fent càrrec de la resta de receptes.

La nova presentadora, coneguda com a Gessa, ja va participar fa uns dies en una entrega del 'Cuines' per tornar una batedora al conductor habitual. Després d'aquesta primera presa de contacte, tornarà a compartir plató amb Ribas en les dues pròximes aparicions (la primera de les quals serà aquest divendres), però a partir de llavors ja cuinarà en solitari. La Gessa participarà al programa "de manera periòdica", però la cadena no ha precisat amb quina freqüència hi sortirà.

Marc Ribas es va estrenar com a presentador del 'Cuines' el febrer del 2016, coincidint amb una renovació total del programa, que fins llavors no tenia un conductor fix. La bona acollida que va tenir entre els espectadors va fer que la cadena confiés en ell per presentar el concurs 'Joc de cartes', la gran revelació de la temporada passada.