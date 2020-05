Cultura assegura que Disney Plus incorporarà el català

Disney incorporarà el català a la seva plataforma, segons afirma la Generalitat. Això és, almenys, el que es desprèn del penúltim paràgraf d'una extensa nota de premsa enviada pel departament de Cultura entorn d'una enquesta sobre consum audiovisual i llengua. Segons explica la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, "Disney ha avançat, com a pas previ a la incorporació com a opció directa d’idioma, que oferirà com a contingut extra les versions en català de les pel·lícules que ja disposen de versió en aquesta llengua i han estat exhibides en català en sales de cinema o distribuïdes en DVD, Blu Ray i en altres plataformes".

En el comunicat també es diu que Franquesa "manté la negociació continuada amb el director general de Disney España perquè la seva plataforma incorpori el català, com demana també la ciutadania en aquesta enquesta i com han expressat també els ciutadans a les xarxes socials". La companyia no ha fet cap comunicació sobre el fet d'afegir aquestes versions doblades i subtitulades al català com a contingut de la pestanya d'extres.

La nota recorda també el conveni ja existent amb Movistar+. La plataforma de Telefónica aquest 2019 ha subtitulat 244 pel·lícules, entre les quals Bohemian Rhapsody , C aptain Marvel , Happy end , Spider-man into the Spider-verse , o Ralph breaks the internet. També s’han subtitulat 372 capítols de 43 sèries, com ara Ray Donovan , The good fight , The young Sheldon , True detective , Castle rock , Animal kingdom o Riviera. Des que es va firmar el primer acord, l'any 2014, s'han subtitulat 1.442 films i 1.884 capítols.