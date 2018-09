DC Comics estrena el seu propi servei de ‘streaming’

Els personatges dels còmics de l’editorial DC estaran reunits a partir d'aquest dissabte a DC Universe, la nova plataforma de 'streaming' que posa en marxa la companyia, filial de Warner Bros. De moment, el servei només està disponible als Estats Units, però s’espera que aviat s’obri també a altres països.

DC Universe reunirà sèries i pel·lícules protagonitzades pels personatges d’aquest segell, com Batman, Superman, Arrow o The Flash: s’hi podran trobar títols clàssics (com els films de Superman protagonitzats per Christopher Reeve o les sèries 'Wonder Woman' i 'Lois & Clark'), d'altres de més recents ('Batman begins' o 'The dark knight', per exemple) i també nombroses produccions originals. La primera que s’hi incorporarà, el 12 d’octubre, és 'Titans', una sèrie d’acció real, basada en la sèrie d’animació 'Teen titans', que protagonitzarà Brenton Thwaites, en el paper de Robin.

De cara a l’any que ve s’estan produint mitja dotzena de sèries noves. Destaca 'Young justice: Outsiders', la tercera temporada d’una ficció animada que va ser cancel·lada el 2013. També s’estrenaran durant el 2019 'Doom Patrol' i la comèdia d’animació 'Harley Quinn'. A més, durant les pròximes setmanes debutarà 'DC Daily', un informatiu diari centrat en les novetats de la plataforma i de la resta de l’univers de DC.

A banda dels continguts audiovisuals, els abonats a DC Universe (que pagaran 7,99 dòlars al mes o 74,99 a l’any) tindran accés a una selecció de còmics digitalitzats i a continguts extres, com una enciclopèdia interactiva amb informació sobre els personatges o fòrums de debat per intercanviar opinions amb altres fans del segell DC.