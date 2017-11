DMax estrena un documental sobre l’‘assassí de la catana’

“Em dic José Rabadán Pardo i vaig matar els meus pares i la meva germana amb una catana quan tenia 16 anys”. Amb aquestes paraules es presenta el protagonista de Yo fui un asesino, la minisèrie documental que DMax emetrà avui i demà, a les 22.30, i que reconstrueix els fets que van tenir lloc a Múrcia l’1 d’abril del 2000: José Rabadán, de 16 anys, va matar els seus pares i la seva germana petita, i a partir d’aquell moment va passar a ser conegut per l’opinió pública espanyola com l’ assassí de la catana. Els motius que el van portar a cometre el triple assassinat, el polèmic judici que el va condemnar i els sis anys que va passar en un centre de menors seran objecte d’anàlisi en aquest programa, amb el qual DMax s’estrena en el gènere del true crime.

Rabadán -que ara té 33 anys, està casat i té una filla- explica en primera persona, i mostrant-se a càmera per primer cop, la seva versió dels fets, com s’ha rehabilitat i com ha reconstruït la vida. El documental recull el testimoni de policies, advocats i periodistes que van estar vinculats al cas, i també d’algunes persones de l’entorn de Rabadán en aquella època.