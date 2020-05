Damien Chazelle obre un club de jazz a Netflix amb 'The Eddy'

Un dels directors cinematogràfics més musicals estrena sèrie a Netflix. Després de triomfar amb la història d’un professor de bateria maníac a Whiplash, i d’un idil·li musical a Los Angeles a La La Land, Damien Chazelle ofereix des d’aquest divendres The Eddy, vuit episodis centrats en un club de jazz parisenc. Però la capital francesa no gaudirà del glamur amb què Chazelle es mirava la megalòpoli californiana: The Eddy se situa als afores, en una banlieue que serveix per explicar les històries dels exclosos i marginats. El propietari del local experimenta una sèrie de problemes econòmics i això el fa relacionar-se amb uns criminals mafiosos. En poc temps haurà de veure com li toca lluitar per protegir el seu negoci, la banda amb la qual toca i també la seva filla adolescent.

Tot i que The Eddy arriba amb l’etiqueta de sèrie-de-Chazelle, un dels altres noms fonamentals és el del guionista Jack Thorne. Nascut a Bristol el 1978, ha estrenat a Broadway i el West End londinenc i va guanyar un Tony per la seva dramatització de Harry Potter i el llegat maleït. A més, compta amb cinc premis Bafta. En el món de les sèries, ha deixat la seva marca a The Virtues (Filmin) i la saga fantàstica La materia oscura, basada en les novel·les homònimes de Philip Pullman, a la HBO.

I també hi presta el talent el compositor musical Glen Ballard, que va coescriure i produir amb Alanis Morissette el cèlebre disc Jagged little pill, i és responsable de la música de la sèrie. The Eddy combina actors professionals amb músics que no havien actuat mai dramàticament. Els responsables de la sèrie han explicat que, com que les escenes musicals són llargues, no tenia sentit simular que els actors tocaven instruments que no dominaven. Així, intèrprets professionals s’han sumat a un càsting on hi ha tant actors europeus (Tahar Rahim i Joanna Kulig= com americans (André Holland i Amanda Stenberg).