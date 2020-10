Dani Barcón serà el nou cap d'Esports de TV3

260x366 Dani Barcón ha estat nomenat nou cap d'Esports de TV3 / CCMA Dani Barcón ha estat nomenat nou cap d'Esports de TV3 / CCMA

Després de la dimissió la setmana passada de Bernat Soler, el nou cap d'Esports de TV3 serà Dani Barcón, fins ara cap de Realització dels continguts d’Esports de Televisió de Catalunya. El nomenament l'ha anunciat la televisió pública, que ha aclarit que Bernat Soler ha deixat el càrrec per petició pròpia, però que seguirà narrant els partits del Barça a Catalunya Ràdio amb La transmissió d'en Torquemada ( LaTdT).

Com a nou responsable d'Esports de la televisió pública, Barcón s'enfronta al repte de liderar la transformació del canal Esport3, els continguts i la difusió de la marca Esport3 en l’àmbit digital i l’àmbit dels continguts esportius a TV3.

Nascut a Veneçuela l'any 1969, Barcón es va incorporar al departament d’Esports de Televisió de Catalunya l’any 1992, on ha desenvolupat, a més, funcions de cap de secció. Especialista en imatge i so, els últims cinc anys ha estat cap de Realització dels continguts d'Esports. A més, ha estat el creador, director i realitzador de la sèrie de documentals de temàtica esportiva Marcats, i dels programes Zona Zàping i No tenim vergonya, entre d’altres.

El departament d'Esports de la CCMA ha viscut uns últims mesos difícils. Al juny Christian Garcia va renunciar a la direcció d'Esports de la Corporació –un càrrec que el feia estar en el mateix rang de Vicent Sanchis i Saül Gordillo, directors de TV3 i Catalunya Ràdio, respectivament– per motius personals. Després de la seva dimissió, la plaça no s'ha cobert i els directors dels mitjans públics han recuperat les competències.