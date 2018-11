Dani Mateo, sobre la seva citació al jutjat: "No entenc gaire què hi faig"

Hores després d'haver acudit al jutjat d'instrucció número 47 de Madrid per declarar com a investigat pel gag en què es va mocar amb la bandera d'Espanya, Dani Mateo va parlar novament del cas al programa de La Sexta 'El intermedio'. L'humorista, que davant del jutge s'havia acollit al seu dret a no declarar, va assegurar que la seva citació era "simplement un tràmit més" originat per la denúncia en contra d'ell que va presentar Alternativa Sindical de Policia per un suposat delicte d'odi i un altre d'ofenses i ultratge als símbols d'Espanya.

"Estic disposat a anar-hi les vegades que calgui, com a bon ciutadà que soc", va dir Mateo, però va afegir: "No entenc gaire què hi faig". "M'agradaria recordar que allò va ser un gag d'humor. Hi havia un guió, hi havia una interpretació, un maquillatge... És a dir, era una ficció", va argumentar, i a continuació va posar alguns exemples que demostren que es tracta d'una situació absurda: "Si la ficció és matèria judicial, suposo que d'aquí poc haurem de veure passar pels jutjats l'actor Javier Rey per narcotràfic [en referència a la sèrie 'Fariña']; Úrsula Corberó, que haurà de declarar per haver atracat la Casa de la Moneda [per 'La casa de papel'], i el pitjor de tots, Juanra Bonet, que ha de ser empresonat immediatament per detonar artefactes explosius en un plató [de '¡Boom!']".

"Afortunadament ni Javier Rey és Sito Miñanco, ni Úrsula Corberó és Tokyo ni les bombes de '¡Boom!' són de veritat –va continuar Mateo–. Ni jo soc algú que acostumi a alleujar-se els refredats amb les banderes de cap país". Tot seguit, l'humorista s'ha posat un nas de pallasso per concloure: "A veure si així queda més clar: senyores i senyors, tot el que fem a 'El intermedio' és una broma".