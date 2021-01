Danny Boyle i Maisie Williams preparen una sèrie sobre els Sex Pistols

De lluitar entre dracs a convertir-se en una icona punk. Maisie Williams, que va interpretar Arya Stark a Joc de trons, donarà vida a la model i actriu Pamela Rooke, més coneguda com a Jordan, a la minisèrie sobre els Sex Pistols que prepara Danny Boyle, director de Trainspotting i Slumdog Millionaire . La ficció, que es titularà Pistol i estarà produïda per FX, constarà de sis capítols i estarà basada en el llibre Lonely boy, la biografia de Steve Jones, guitarrista del mític grup punk. Jordan va treballar amb Vivienne Westwood, una de les dissenyadores essencials en la construcció de l'estètica punk.

Segons ha explicat Boyle, la minisèrie servirà perquè el públic s'acosti al moment en què "la societat i la cultura britàniques van canviar per sempre". "És el punt de detonació per a la cultura britànica de carrer, en la qual la gent jove normal i corrent tenia un escenari per expressar la seva fúria i també el seu sentit de la moda, quan tothom havia de veure'ls i escoltar-los, i quan tots els temien o els seguien", recalca.