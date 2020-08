Darío Madrona, cocreador d''Élite', fa el salt als Estats Units

El productor i guionista Darío Madrona, un dels artífexs de l'èxit juvenil Élite (Netflix), farà el salt a la indústria audiovisual nord-americana convertint-se en el showrunner, i per tant màxim responsable, de la sèrie One of us is lying, un dels projectes principals de la plataforma Peacock. Aquest servei, impulsat per la cadena nord-americana NBC, va començar a operar el 15 de juliol.

¡No puedo decir que se cumpla un sueño porque nunca me había dado por soñar tanto! Happy like a partridge https://t.co/srLfvI2cEc — Darío Madrona (@esduroserverde) August 12, 2020

Segons detalla el mitjà nord-americà Deadline, la nova sèrie de Madrona és una adaptació d'una novel·la de Karen M. McManus i explica la història de cinc estudiants que són castigats a l'institut. Dels cinc joves, només quatre surten en vida després del càstig. La sèrie intentarà esbrinar qui és el culpable de les morts. Peacock ha donat llum verda al projecte després de veure el pilot de la sèrie, dirigit per Jennifer Morrison, actriu que es va fer coneguda gràcies a House. Per temàtica i gènere, One of us is lying s'aproxima bastant a Élite, que acabarà amb una quarta temporada que s'està rodant actualment.