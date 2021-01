Dark estrena la minisèrie de terror japonès ‘Crow’s blood’

Una de les produccions audiovisuals que més han triomfat al Japó, Crow’s blood, arriba avui a les onze de la nit al canal Dark. La minisèrie està protagonitzada per Mayu Watanabe i Sakura Miyawaki, dues estrelles del pop nipó conegudes per formar part dels grups musicals AKB48 i HKT48. Les actrius interpreten dues estudiants d’una escola femenina on tenen lloc esdeveniments terrorífics amb conseqüències mortals.

Crow’s blood imagina la possibilitat de clonar un ésser humà que ha mort a través de la regeneració d’alguns dels seus òrgans, vint anys després de la clonació de l’ovella Dolly. La minisèrie, que és creació de Yasushi Akimoto, consta de sis episodis, en els quals aborda també qüestions d’enginyeria genètica i els riscos que comporten certes pràctiques. D’aquesta manera, la història que es presenta a través de les dues estudiants qüestiona els límits de la ciència i si l’ésser humà ha de jugar a ser Déu.