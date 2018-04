David Simon respon a les crítiques a Twitter per la seva col·laboració amb Mediapro

L’anunci de que David Simon està preparant ‘A dry run’, una sèrie sobre la Guerra Civil, amb Mediapro ha estat rebuda amb interès pels seguidors dels treballs del creador però també amb crítiques per part de tuitaires que consideren inadequada la seva associació amb la productora de Jaume Roures.

El guionista i periodista ha respost a través de Twitter a diferents usuaris que criticaven la seva elecció assegurant, entre altres coses, "que si Jaume Roures finança la sèrie, ja sabem quin serà el resultat" o que "Jaume Roures és un terrorista". Una altra usuària pregunta a Simon si "és conscient que Jaume Roures i Mediapro estan intentant iniciar una altra guerra civil a Espanya" i li recomana llegir el llibre 'The Spanish Civil War', de Hugh Thomas. "L’he llegit. Sóc conscient que molta gent a Espanya preferiria no reflexionar sobre el passat. L'amnèsia absoluta nacional és el camí preferit per alguns. Em vaig formar com a periodista, així que aquesta no és la meva opció".

Have read all. Am aware that many in Spain would prefer no reflections on the past. Absolute national amnesia is the path preferred by some. But I trained as a journo, so no sale on that. — David Simon (@AoDespair) 9 d’abril de 2018

En un altre tuit, Simon, creador de sèries de culte com 'The wire' i 'Treme', diu: "La meitat de Madrid i Barcelona està ara mateix tornant a lluitar pel 1937-1939 al meu timeline: Dona igual que siguem al 2018 i que el projecte sigui una narrativa històrica i específica sobre un grup d’americans i què els hi va passar. Fins que no estigui finançat, us suggereixo que us desmobilitzeu".

To half the population of Madrid & Barcelona now refighting 1937-1939 on my timeline: No fucks given here in 2018, where the project is about a specific, historic narrative involving some Americans & what happened to them. And until there's funding, demobilization is suggested. — David Simon (@AoDespair) 9 d’abril de 2018

‘A dry run’ explica la història dels membres del batalló Abraham Lincoln que va viatjar a Espanya l’any 1937 per allistar-se a les Brigades Internacionals i lluita contra el feixisme. El projecte està encara en una fase inicial i Mediapro està buscant col·laboradors per cofinançar la sèrie.