Declaració al Suprem: La fiscalia valorarà la llibertat de Forn i els Jordis si acaten la Constitució, i quatre claus del dia

Forn acatarà la Constitució davant de Llarena: "No hi ha una altra via per a la independència". El diputat de JxCat avisa que deixarà l'escó si el seu grup inicia una via anticonstitucional.

La fiscalia valorarà la llibertat de Forn i els Jordis si acaten la Constitució. Tots els presos, excepte el vicepresident, declaren sobre el fons de la causa. Junqueras demana el trasllat urgent a una presó catalana. El líder d'ERC també ha demanat permisos per assistir al Parlament.

JxCat i ERC acorden intentar investir Puigdemont a distància. Guanya força l’opció de delegar la lectura del discurs en un dels diputats que sigui al Parlament.

Les obres de l'estació de La Sagrera es reprenen després de més de tres anys. Ajuntament i veïns exigeixen a l’Estat complir el termini de finalització del 2020.

Brussel·les planteja un impost al plàstic per tapar el forat del Brexit. La UE deixarà d’ingressar fins a 14.000 milions d’euros anuals amb la sortida del Regne Unit.