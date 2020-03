Deixeu el cos de Billie Eilish en pau

260x366 Billie Eilish durant el seu interludi Billie Eilish durant el seu interludi

Resulta que la cantant Billie Eilish actuava a Miami i, en un interludi gravat en vídeo, feia un al·legat contra les crítiques als cossos de les dones. Ella, que generalment apareix amb roba baldera i coberta de cap a peus perquè –segons ha explicat– no vol cridar l'atenció sobre el seu físic, es treia la samarreta i quedava en sostenidors mentre deia: "Si el que porto és còmode no soc una dona. I si em trec capes de roba soc una porca". És el lose-lose de les dones. I, si hi entra la premsa anglesa, aleshores és el lose-lose-lose. Perquè els titulars d'aquest missatge de protesta, un cop passats pel filtre groguenc dels diaris més lamentables del Regne Unit, van ser "Billie Eilish ensenya carn en un inusual moment d'exhibició" ( The Daily Mail) o "Billie Eilish es despulla fins a quedar-se en sostenidors" ( The Sun). O sigui, converteixen un al·legat feminista en carnassa pescaclics, amb la pell d'Eilish com a reclam. No han entès res. O sí, però no tenen escrúpols.

Sostenible

En l'imaginari col·lectiu, els diaris del dia anterior tenen tres utilitats bàsiques: servir de salconduit en terres fregats, embolicar entrepans i ser el substitutiu d'emergència quan no hi ha paper de vàter. El diari australià NT News ha dut el clixé a la màxima expressió. Conscient que la por pel coronavirus està esgotant les reserves de cel·lulosa en alguns supermercats, un dels seus exemplars incloïa vuit pàgines extres, sense notícies, destinades a complir tan heroica missió. Són unes pàgines amb línia de punts marcada, per poder tallar-les amb la forma pertinent, i amb una silueta del país estampada. La qual cosa permet intuir que, en el gest, hi ha tant de broma com de servei públic, o púbic. De fet, el tabloide fa ús de l'humor sovint. I una mica d'autoironia no ha fet mai mal a ningú.