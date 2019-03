'Déjate llevar', de Leticia Dolera, competirà a la secció oficial de Cannes Series

Després de la polèmica per haver prescindit d'Aina Clotet com a protagonista, 'Déjate llevar', la sèrie creada i protagonitzada per Leticia Dolera per a Movistar+, comença la seva carrera comercial com una de les deu produccions internacionals escollides pel jurat de Cannes Series per competir a la secció oficial. Segons ha anunciat el festival, que se celebrarà del 5 al 10 d'abril, s'hi projectarà el primer episodi d' aquesta ficció "sobre tres dones que pateixen una crisi vital".

Leticia Dolera va ser objecte de crítiques quan Aina Clotet va denunciar públicament que la creadora havia decidit no comptar amb ella per a la sèrie perquè estava embarassada. Llavors Dolera va justificar que la va substituir perquè era impossible incorporar el seu estat en la trama de la sèrie.

'Déjate llevar' competirà contra les alemanyes 'How to sell drugs online (fast)' i 'Bauhaus - a new era', la japonesa 'Junichi', la noruega 'Magnus', les belgues 'Studio Tarara' i 'The Twelve', la israeliana 'Nehama', la britànica 'The feed' i la rusa 'The outbreak'. Totes optaran als premis d'aquesta competició que se celebra en paral·lel al mercat MIPTV, una de les trobades més importants de la indústria televisiva.

Pel que fa al jurat, l'organització ha anunciat que estarà format pel creador suís Baran Bo Odar ('Dark'), que en serà el president; els actors britànics Stephen Fry i Emma Mackey ('Sex education'); la italiana Miriam Leone ('Non uccidere'); el director canadenc Katheryn Winnick ('Vikingos'), i el compositor francès Rob ('Oficina de infiltrados').