Sánchez i 'El País': primera crisi després de la reconciliació

L'elecció de l'exministra Dolores Delgado com a cap de la Fiscalia General ha enfurismat la triple dreta mediàtica, però això no és notícia: encara que Sánchez hagués fet ressuscitar Jesucrist mateix i l'hagués nomenat al càrrec, seguirien criticant-lo per apropiacionisme religiós o electoralisme reviscolador. Ara bé, el que sobta més és que El País s'apunti al pim-pam-pum. Després de mesos d'idil·li i titulars mansos –lluny els temps en què els editorials l'anomenaven "insensat sense escrúpols"–, el diari de Prisa obria portada amb: "Onada de crítiques a Sánchez per escollir Delgado per dirigir la Fiscalia". En el subtítol, destacaven que "les associacions de jutges i fiscals majoritàries posen en dubte la seva imparcialitat".

Quedem-nos amb aquest "majoritàries" i veiem com es dona la notícia a Catalunya. A La Vanguardia s'opta per un titular neutre ("Sánchez encara el front judicial amb Delgado com a fiscal general") i només en el segon subtítol es recorda que la seva elecció "aixeca les crítiques de l'oposició". El Periódico també ho atribuïa al refrec polític: "Delgado fa enfurir l'oposició", i, en el subtítol, "la dreta i la judicatura conservadora deploren el salt de l'exministra de Justícia a la Fiscalia General". A l'ARA, les crítiques també es quedaven en el subtítol i, de nou, s'emmarcaven en l'habitual estira i arronsa entre govern i oposició: "El PP s'indigna amb la politització del càrrec". Que El País destaqui que són "majoritàries", en comptes de subratllar la seva tendència ideològica, evidencia com el rotatiu s'arrenglera en aquest cas al costat de la triple dreta mediàtica. I obre l'interrogant sobre si a Prisa creuen de debò en la necessitat de no judicialitzar el conflicte polític de les relacions entre Catalunya i Espanya.