Denunciar uns aldarulls sense que hagin passat

Em topo amb la següent notícia a El Mundo: "El llibre que les llibreries de Girona no volen vendre. «Adoctrinament? Em tiraran ous»". Explica el diari que els llibreters gironins rebutgen un volum escrit per un exinspector educatiu de la Generalitat. Després de titular amb els ous, amb perdó, els tornem a trobar en el cos de la crònica: "Els llibrers d'aquesta ciutat, epicentre del moviment independentista, veuen el seu contingut com a potencialment perillós i no volen exposar-se que els llancin ous contra l'aparador ni que els facin pintades a la façana del local". I, uns paràgrafs més avall, es dona veu a l'editor de Salamanca que ha accedit a publicar el volum (perquè, segons se'ns informa, cap dels segells catalans, petits o grans, l'ha volgut). El valerós emprenedor explica al diari: "Ens diuen: «¿Un llibre que tracta sobre nacionalisme i adoctrinament? No el vull, si el poso a l'aparador em llançaran ous»". Un moment, un moment, un moment. Deixem de banda l'obsessió freudiana amb els ous subjacent en aquesta crònica. La cita del titular no és de cap llibreter: és només del que diu l'editor que li diuen els llibreters, així, en plural. (¿Hi deu haver ovofòbia entre els qui regenten llibreries a Girona? Quants llibreters li han expressat la temença d'acabar amb el preuat regal gallinaci estampat a l'aparador? I, si el problema és l'aparador, ¿no el podrien tenir a dintre, on de fet, àdhuc també a Girona, hi ha dotzenes de llibres crítics amb el Procés, amb total normalitat?)

Acceptar una cita indirecta d'algú que està interessat a fer-se passar per víctima per impulsar les vendes d'un llibre és qüestionable. Elevar-ho a titular, un despropòsit. Pero ya sabemos lo que pasa en Cataluña. I, abans que cap gironí hagi tret cap ou de la nevera, El Mundo ja rendibilitza uns aldarulls. Riu-te'n tu de Minority report.