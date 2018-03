Desactivant la vaga del 8-M: el bon feminisme segons 'La Razón'

260x366 "És impossible alterar el model educatiu de Catalunya amb el 155", a la portada de l''Abc' "És impossible alterar el model educatiu de Catalunya amb el 155", a la portada de l''Abc'

La discriminació que pateixen les dones és tan grollerament evident, i afecta tants àmbits, que costa posar-se en contra de la vaga feminista convocada per al 8-M. Tanmateix, 'La Razón' ho feia, i d'una manera ben poc subtil. Entrevistava Dolors Montserrat, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. I la cita que destacava en portada era "El dia 8 escullo anar a treballar per la igualtat". És a dir, desmobilitzaven el seu públic ben desacomplexadament. El rellevant del cas és la tècnica que feien servir: intentar fer creure que la millor manera de lluitar per la igualtat és girant l'esquena a una manifestació que precisament busca fer evidents les desigualtats que encara pateixen les dones. La premsa, per cert, és un d'aquests àmbits. Tot i que l'ARA ha anat incorporant dones columnistes darrerament –i és el rotatiu amb més presència femenina als espais d'opinió–, la fita de la paritat encara queda lluny.

En el cas de 'La Razón', els atacs al feminisme han estat freqüents. Evidentment, es dissimulen. La tècnica més habitual és criticar les feministes amb prefixos i sufixos: que si feminazis, que si ultrafeministes… Tàctiques deshumanitzadores, com fan amb tot allò que es desvia del seu catecisme cañizarístic. El penúltim exemple va ser dir en portada que Catherine Deneuve –defensora d'un suposat dret a importunar– havia estat atacada per "les ultrafeministes".

En l'editorial d'aquest diumenge diuen que la vaga "no hauria de convertir-se en un espectacle més de la campanya #MeToo" i que "el pitjor que podria passar a la causa per la igualtat de la dona és que es convertís en una trinxera ideològica en què només uns quants tinguessin la legitimitat de parlar en el seu nom". Molt millor que parli en nom de les dones el diari més testosterònic dels que es fan i es desfan. Espera, noia, que ja t'explica Ussía quin és el bon feminisme.