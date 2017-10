Desapareix ‘La tuerka’, el programa de Pablo Iglesias

El programa de tertúlia política on es va fer conegut Pablo Iglesias, La tuerka, desapareixerà de la televisió, segons ha confirmat Juan Carlos Monedero, que ara exercia de presentador de l’espai, a El confidencial. Per al politòleg, el programa, que es va emetre per Tele K (del barri madrileny de Vallecas) i el Canal 33 de Madrid, i que ara es podia veure per internet, ja “ha complert la seva missió”. “Tots els productes tenen el seu final”, ha indicat Monedero, que ha detallat que durant l’última temporada va arribar a la conclusió que no volia continuar fent el programa però que ha avançat que ja té en ment un nou projecte que ocuparà l’espai de La tuerka. “Ens hem de reinventar”, assegura.

Pel programa, que ha estat en emissió durant 7 anys, hi han passat diversos membres de Podem, a banda de Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero. Rita Maestre, actual regidora de l’Ajuntament de Madrid i portaveu del grup Ahora Madrid al consistori, va ser reportera de l’espai, i Íñigo Errejón i Carolina Bescansa en van ser tertulians. El programa es va fer conegut gràcies a les seves tertúlies i la cobertura del 15-M.