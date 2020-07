260x366 Descobreix amb l'ARA tots els secrets per preparar un gintònic Descobreix amb l'ARA tots els secrets per preparar un gintònic

Amb l'arribada de l'estiu, l'ARA ofereix un llibre ideal per als amants dels còctels que tinguin ganes d'aprendre a preparar gintònics per gaudir-ne des de casa. A partir de dimarts i fins al dia 14 de juliol, els lectors de l'ARA podran aconseguir, per 18,95 euros, El secret del gintònic a casa, un llibre escrit pel periodista Vador Lladó que proposa receptes sorprenents per elaborar aquest còctel i consells per aconseguir triomfar com a amfitrió oferint als convidats la beguda amb més adeptes del moment.

Al llibre, editat per Ara Llibres i amb pròleg del xef Juan Mari Arzak, hi tenen espai des de les ginebres més sofisticades fins a les tòniques de marca blanca, els estris indispensables per preparar un bon gintònic, els gustos, les calories, les textures i tots els trucs i secrets per aconseguir el còctel perfecte.

Per aconseguir El secret del gintònic a casa caldrà presentar al quiosc el cupó que hi haurà a la contraportada del diari durant els dies de la promoció. En el cas dels subscriptors digitals, podran descarregar-se el cupó des de l'Espai del Subscriptor. A més, a partir d'aquest diumenge i fins al 19 de juliol, el llibre també es podrà adquirir a través d' aquest enllaç.