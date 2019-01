Desfeta total del Brexit de May, i quatre notícies més del dia

1.

Desfeta total del Brexit de May. El Parlament britànic tomba el pla de retirada de la UE però la ‘premier’ es mostra determinada a sortir-ne. La ‘premier’ ha d’acostar-se als laboristes esvaint línies vermelles. Londres haurà d’extendre l’article 50 i retardar la data de sortida de la UE. Il·lustres irresponsables, l'opinió de la directora de l'ARA, Esther Vera.

2.

Les defenses de l’1-O passen a l’atac: “És un judici a les urnes”. Els advocats dels líders independentistes neguen la rebel·lió i la malversació amb arguments diferents.

3.

Crida a la implicació municipal per revertir la segregació escolar. La Fundació Bofill reclama planificar l’oferta de places, reduir ràtios i identificar els alumnes desfavorits.

4.

Retards a Rodalies per una incidència en un tren entre Sants i Bellvitge. Hi ha més de mitja hora de demores a la R2, la R2 Nord, la R13, la R14, la R15 i la R16.

5.

El pou on va caure un nen a Màlaga no tenia permís de construcció. Els equips de rescat obren dos túnels per intentar arribar on se suposa que és el menor.