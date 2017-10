260x366 Despullant la campanya contra l’escola catalana Despullant la campanya contra l’escola catalana

Els periodistes tenim l'obligació de ser rigorosos a l'hora d'atorgar representativitats. Massa sovint es parla "dels experts" quan es vol dir "algun expert". O, més concretament, els dos experts a qui hem trucat sabent que dirien el que interessa. El tuitaire Pàvel (@__Ilich__) explica un cas digne de recollir. En els últims temps han proliferat notícies sobre el presumpte adoctrinament de l'escola catalana recollides en un informe d'un sindicat les sigles del qual són AMES. L'ARA ja va explicar que aquest sindicat no té ni seu ni delegats. I l'amable tuitaire ha anat estirant el fil fins a arribar a la conclusió que, al darrere d'aquestes quatre lletres tan amades per la premsa unionista, hi ha un sol home: Antonio Jimeno Fernández. Que és el propietari del domini on s'allotja la web d'AMES, en la qual no hi ha informació sobre quins són els seus membres i a qui representen. Poca cosa més que un apartat de correus i, això sí, un formulari per pagar diners i formar-ne part. Jimeno és també autor d'una petició a Change.org en què demana signatures perquè l'Estat recuperi de Catalunya les competències d'Ensenyament.

El currículum d'aquest home orquestra (creador, president i 'webmaster' d'AMES) apareix en una plataforma anomenada Aula 2005 de la qual és, altre cop, autor i propietari del domini. Se suposa que és una web que proporciona recursos educatius de geologia i biologia per a alumnes i professors. Doncs bé, quan parlen de sexualitat, diuen perles com que "la sexualitat està circumscrita al coit" i que "només s'entén en el context de l'afectivitat estable". O inclou una entrada sobre l'avortament en què el criminalitza subtilment. Un adoctrinador de pedra picada, doncs, denunciant el presumpte adoctrinament de les honorables escoles catalanes. Tot molt normal.

Doneu-me una palanca i mouré el món. O almenys doneu-me unes sigles, que aconseguiré pàgines i pàgines a la caverna.