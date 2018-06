Deu trucs d’Android que potser no sabies

Android va destronar fa anys Windows com a sistema operatiu més popular del món. És molt probable que el telèfon que porteu a la butxaca el faci servir. Per això té sentit repetir -hi l’exercici que vaig fer fa unes setmanes amb l’iPhone per descobrir-hi utilitats poc conegudes que us poden facilitar la vida. He triat algunes de les més pràctiques de la versió més recent d’Android, la 8, també denominada Oreo. Però tingueu present que alguns fabricants de telèfons afegeixen opcions pròpies o canvien de lloc les originals de Google; per exemple, els mòbils Samsung poden fer una trucada d’emergència silenciosa i geolocalitzada prement tres vegades el botó d’encendre el telèfon. Aquí m’he limitat a les funcions comunes a totes les marques.

Ajornar notificacions

Consultar els avisos quan es tingui temps per fer-ho

Configurar bé les notificacions és fonamental per aconseguir que el telèfon ens sigui útil però no intrusiu, i probablement les millores més benvingudes d’Oreo afecten precisament aquest àmbit. Una de molt pràctica és la possibilitat d’ajornar les notificacions que rebem de les aplicacions fins més tard, quan puguem atendre-les. Feu lliscar la notificació amb el dit cap a la dreta i veureu dues icones: una roda dentada i una campana; la segona us permet triar si voleu tornar a veure la notificació d’aquí 15 minuts, 30 minuts, una hora o dues.

Aplicacions amb menú secundari

Utilitzar una apli sense necessitar d’obrir-la

En moltes aplicacions podeu fer algunes operacions sense haver d’obrir-les, com al 3Dtouch d’iOS. En comptes de limitar-vos a tocar la icona, manteniu-la premuda un moment i us apareixerà una llista de funcions: a WhatsApp i a Telegram, accessos directes als vostres contactes habituals; al navegador web, la llista de marcadors o una pestanya nova; a l’agenda, afegir una cita; a Twitter, escriure un tuit nou; a la càmera, fer una selfie.

Canvi ràpid entre

dues aplicacions

Dos tocs per accelerar l’ús del telèfon

El botó de canvi entre aplicacions (el que acompanya els d’inici i retrocés a la part inferior de la pantalla) us pot servir per accelerar una mica l’ús del telèfon: tocant-lo dues vegades seguides alternareu directament entre les dues aplicacions més recents que hàgiu fet servir, sense haver de triar entre totes les que teniu obertes.

Multitasca

Compaginar dues accions en la mateixa pantalla

Des de la versió 7, Android permet dividir la pantalla en dues meitats i obrir una aplicació a cadascuna, igual que ho faríeu en un ordinador. Amb la primera aplicació ja oberta, toqueu el botó de canvi entre aplicacions, busqueu la segona i toqueu la icona de pantalla partida que veureu a la barra de títol (només el porten les que són compatibles). Així podreu, per exemple, tenir obert el xat mentre llegiu una pàgina web.

Destinacions preferents per compartir

Fixar la xarxa preferida per compartir continguts

Android ha sigut sempre molt flexible quant a possibilitats de compartir contingut, per exemple a les xarxes socials: al menú corresponent de totes les aplicacions hi apareixen totes les opcions disponibles. Precisament per això potser la que busqueu acaba amagada al final de la llista. Si manteniu premuda la icona de la xarxa que feu servir més sovint veureu una opció per deixar-la fixa al començament del menú “Compartir”.

Recepció selectiva de trucades

Establir amb qui es vol parlar i amb qui no de forma senzilla

No sempre voleu parlar amb tothom que us truca. Al mateix menú de configuració de l’aplicació de Telèfon hi ha dues opcions noves molt útils. Una d’elles compara els números que us truquen i no teniu a l’agenda amb una base de dades d’empreses, perquè pugueu decidir si despengeu o no. Amb l’altra podeu triar si el mode de “No molestar” ha de ser més o menys estricte, deixant passar o no les trucades dels contactes que teniu marcats com a “Preferits”.

Una imatge dins d’una altra

Veure un vídeo de YouTube alhora que escrius un correu

Algunes aplicacions no desapareixen de la vista quan n’obriu una altra, sinó que continuen funcionant en una petita finestra superposada. Per exemple, podeu seguir mirant un vídeo de YouTube mentre consulteu el correu electrònic, fer una videotrucada de WhatsApp mentre apunteu una cita a l’agenda o veure les indicacions de navegació de Google Maps sense deixar de mirar un episodi de Netflix. La llista d’aplicacions compatibles no és gaire llarga i la trobareu al menú avançat de la configuració d’Aplicacions.

Provar aplicacions sense descarregar-les

Xafardejar abans d’instal·lar gràcies a Instant Apps

Alguns desenvolupadors permeten fer servir les seves aplicacions abans d’instal·lar-les al telèfon: per exemple, jugar el primer nivell d’un joc com Clash royale. Els títols compatibles amb aquesta funció, anomenada Instant Apps, mostren a la botiga Play Store un botó de “Provar” al costat de l’habitual d’“Instal·lar”.

Comprimir fitxers

Crear documents Zip gràcies al gestor de fitxers

L’aplicació de gestió de fitxers d’Android Oreo ofereix una opció per comprimir en format Zip els documents que tenim seleccionats, sense haver d’instal·lar cap aplicació externa de compressió. D’aquesta manera consumireu menys dades si els heu d’enviar per xat o correu electrònic.

Selecció intel·ligent de text

Depenent del contingut, el telèfon proposa accions

El menú contextual que apareix habitualment quan toquem un fragment de text per seleccionar-lo inclou ara opcions avançades que depenen del contingut: si reconeix que hem seleccionat un número de telèfon ens proposa trucar-hi; si es tracta d’una adreça postal, buscar-la a Google Maps.