El cas de Diana Quer també té derivades racistes

La resolució del cas de Diana Quer deixa més lliçons periodístiques. Si bé ahir els parlava de les especulacions gratuïtes i de la culpabilització de la víctima –que si males companyies, que si li agradava sortir– avui toca examinar la derivada racista. Quan es va poder desbloquejar el seu mòbil, va transcendir quin era el penúltim missatge que havia enviat: "M'estic acollonint, un gitano m'estava cridant". Quan el seu interlocutor va preguntar "I què t'ha dit?", ella va respondre "Morena, vine aquí". Un minut més tard, va rebre un "I què li has dit?" que ja va quedar sense resposta.

A partir d'aquí, molts mitjans van considerar que l'ètnia de l'home era irrellevant i van parlar "d'un home", en genèric, o bé van evitar destacar-ne l'origen gitano en cap titular. D'altres, en canvi, van criticar aquesta decisió. És el cas de 'Periodista Digital' i 'EsDiario', que publicava la peça "Sorpresa policial per l'autocensura mediàtica en la desaparició de Diana". Es tractava del clàssic article amb fonts anònimes que put a columna d'opinió camuflada. I argumentaven que explicitar que ella havia estat interpel·lada per un gitano podia ajudar a la investigació. És una idea molt peregrina, perquè si algú havia vist un sospitós –paio, gitano o esquimal– ja ho devia haver informat a la policia. I, en canvi, la criminalització del col·lectiu –sense tenir la certesa que aquell home tenia a veure directament amb la desaparició de Quer– no hauria estat gens hipotètica. També en aquells dies es deia que havia estat captada per una xarxa de prostitució de l'Europa de l'Est: explicacions que apel·len a tòpics racistes i, així, els reforcen.

Al final, resulta que la va matar un caucàsic amb un preocupant historial d'agressions sexuals. Com era previsible, cap dels mitjans que destacava que s'esmentava un gitano en un WhatsApp ha explicitat ara que l'assassí confés és un blanc.