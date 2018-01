Diana Quer i les misèries del circ de les especulacions

260x366 L'autor confés de la mort de Diana Quer. / EFE L'autor confés de la mort de Diana Quer. / EFE

Mentre el cadàver de Diana Quer, nova víctima de la violència masclista, esperava en una oblidada nau industrial que algú el descobrís, alguns mitjans es permetien alimentar el circ de les especulacions. "Diana Quer a bord d'un vaixell? Un confident activa una dramàtica pista", titulava EsDiario. Espejo Público, d'Antena 3, s'hi va posar les botes i va convidar l'amiga de la jove per acabar titulant: "Crec que la desaparició de Diana ha sigut un segrest planificat". O aquest altre d''El Español': "Diana Quer, la desaparició perfecta: por que el mar se l'hagi empassat per sempre".

Altres optaven per la pornografia emocional, com 'La Razón', que entrevistava la mare de Diana Quer i li arrencava el titular "Si tenen a la meva filla encara amb vida estic disposada a fer el que em demanin". Què aporta? Només l'angoixa de la mare, servida en safata de paper i la seva tinta. D'altres tenien sensibilitat zero: "Sorpresa en el cas Diana Quer: aquest podria ser el seu nou look", titulava Ideal, només pel fet que s'estaven distribuint uns cartells on s'havia replicat la mateixa fotografia de la noia, però amb tons de cabells modificats.

I, com acostuma a passar, hi va haver judici a la víctima. 'Periodista Digital' escrivia: "Les males companyies de la jove han sigut sempre una de les línies principals d'investigació". Mentrestant, 'El Confidencial' alimentava la tesi d'una trifulga familiar, amb el titular "El missatge de Diana Quer a la seva mare: "No aguanto cap dia més amb el pare i la Valèria"".

Al final, la van matar per la vella, atàvica causa: la noia es va resistir a ser violada. Per un individu que ja havia estat denunciat per assaltar sexualment una dona. Si tot l'esforç a mantenir les carpes alçades s'invertís ara per reclamar una millor protecció per a les dones... Però no, la caravana aviat marxarà cap al pròxim succés.